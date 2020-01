ارتدى البلاستيك.. رئيس الوزراء الصيني يزور بؤرة فيروس كورونا لأول مرة..فيديو

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول كبير للمدينة منذ بدء الوباء.

وعزلت الصين مقاطعة هوبي التي يتفشى فيها المرض الفيروسيّ، في عمليّة غير مسبوقة تؤثّر في عشرات ملايين السكّان.

وفي وقت سابق، أقر الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الوضع "خطير"، محذّرا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في أواخر ديسمبر في ووهان بوسط البلاد.

Chinese Premier Li Keqiang told medical staff at #Wuhan hospital: I am here to cheer you up. Please protect yourselves while treating patients. pic.twitter.com/wNAhIXBjLj