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أخبار العالم

ارتدى البلاستيك.. رئيس الوزراء الصيني يزور بؤرة فيروس كورونا لأول مرة..فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:29 ص
رئيس الوزراء الصيني
رئيس الوزراء الصيني يزور مدينة ووهان
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دعاء أبوهشيمة
قام  رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، اليوم الإثنين، بزيارة مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به أكثر من 2700 شخص في أنحاء الصين، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وظهر رئيس الوزراء في صور رسمية، مرتديا معطفا بلاستيكيا أزرق وقناعا باللون نفسه، خلال زيارة له إلى مدينة ووهان تهدف إلى "التحقيق وتوجيه" جهود السُلطات لاحتواء الفيروس؛ بحسب رويترز.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول كبير للمدينة منذ بدء الوباء.

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وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة قتلى فيروس كورونا إلى 80 قتيلا وأكثر من 2700 إصابة بعد وفاة 24 شخصا في مقاطعة هوبي وسط البلاد. 

وعزلت الصين مقاطعة هوبي التي يتفشى فيها المرض الفيروسيّ، في عمليّة غير مسبوقة تؤثّر في عشرات ملايين السكّان.

وفي وقت سابق، أقر الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الوضع "خطير"، محذّرا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في أواخر ديسمبر في ووهان بوسط البلاد.

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