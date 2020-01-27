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أخبار العالم

لمواجهة الفيروس القاتل.. قرار جديد من الصين بشأن كورونا

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:14 ص
قرار جديد من الصين
قرار جديد من الصين بشأن كورونا
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دعاء أبوهشيمة
قررت الصين استثمار 300 مليون يوان لمواجهة فيروس كورونا المتفشي في البلاد، وذلك بعدما أدى إلى وفاة 80 شخصًا.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الإثنين، أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين التي تمثل وكالة التخطيط الحكومي في البلاد تعتزم استثمار 300 مليون يوان (43.5 مليون دولار ) لبناء مستشفيات في مدينة ووهان لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات المحلية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات في الصين جراء الفيروس إلى 80 شخص، بعد تسجيل 24 حالة وفاة إضافية في مقاطعة هوبي.
 
وكذلك، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 2744 في كل أنحاء الصين، وفقا إلى إحصاءات الحكومة المركزية.

وقرّرت السلطات الصينية تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة 3 أيام أخرى، وذلك لمنع المواطنين من السفر، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كوروتا القاتل. 

وانطلقت احتفالات الصين برأس السنة القمرية الصينية، الجمعة الماضية، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل.

وعززت الصين القيود على حركة السير سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.

فيما قررت الخارجية الأمريكية إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، عقب ظهور المرض فيها. 

وفي وقت سابق، أقر الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الوضع "خطير"، محذّرًا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد. 
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