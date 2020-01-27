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أخبار العالم

بعد حادث الأوكرانية.. خروج طائرة ركاب إيرانية عن المدرج في مطار ماهشهر.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:07 ص
خروج طائرة ركاب إيرانية
خروج طائرة ركاب إيرانية عن المدرج في مطار ماهشهر
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شيماء مصطفى
خرجت طائرة ركاب إيرانية، صباح اليوم الاثنين، عن المدرج أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد.

وأدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهي من طراز "بوينج MD"، ما أثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، الذين كانوا على متنها.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، إن طائرة ركاب إيرانية تعود إلى شركة "كاسبين" للطيران أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوب البلاد قادمة من العاصمة طهران، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار واصطدمت بجدار على حاشية المدرج، ولم تقع أي إصابات بين الركاب.

وأوضح المدير العام لمطارات محافظة خوزستان محمد رضا رضائي، اليوم الإثنين، أن تأخر الطيار في اجراءات الهبوط تسبب في خروج الطائرة عن المدرج وتوقف الطائرة  ونزول المسافرين دون وقوع أي إصابات، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأظهر مقطع فيديوتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة، التي بدت عجلاتها محطمة، إذ كان بدنها فوق الأرض تماما.

يأتي هذا الحادث بعد أسابيع من تحطم الطائرة الأوكرانية في سماء العاصمة الإيرانية طهران بعد إقلاعها من مطار الخميني، جراء إطلاق صاروخين عليها.

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