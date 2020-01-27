AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أستراليا تعلن اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلنت السلطات الأسترالية تأكيد إصابة الحالة الخامسة بفيروس كورونا في البلاد، وذلك وسط استمرار ارتفاع أعداد المصابين في العالم. 

وقررت السلطات الصينية تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة 3 أيام أخرى، وذلك لمنع المواطنين من السفر، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا القاتل

وعززت الصين القيود على حركة السير سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.

وأقر الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الوضع "خطير"، محذّرًا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد. 

فيما قررت الخارجية الأمريكية إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، عقب ظهور المرض فيها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيروس القاتل.. الصين تختبر علاجا ناجحا لوباء كورونا على 7 أشخاص

رئيس بلدية ووهان الصينية: نتوقع ألف إصابة جديدة بكورونا

بسبب كورونا.. الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى الصين

بيان عاجل من محمد بن زايد بسبب فيروس كورونا

صحيفة تفجر مفاجأة عن مصدر فيروس كورونا القاتل

بعد انتشار كورونا.. فرنسا تجلي رعاياها من مدينة ووهان الصينية

ترشيحاتنا

دعاء سعة الرزق من القرآن.. آية قرآنية رددها نبي الله موسى فانفرجت في الحال فورا

لاعب جديد يرحل عن النادي الأهلي في الشتاء.. تفاصيل

بسبب البرد القارس.. سعودي يقدم عرضا مغرِيا لموظفيه.. صورة

ذعر وخوف.. مواطن صيني يكشف المأساة داخل ووهان بسبب كورونا.. فيديو

اول رد فعل من عضو مجلس إدارة الأهلي بعد الفوز على النجم الساحلي.. شاهد

بزيادة 6 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-1-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبي وأسود وأبيض.. أحلام تتألق بـ 5 فساتين في حفلها بالسعودية

مرسيدس تكشف عن بعض تفاصيل E-Class المحدثة رسميًا

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور