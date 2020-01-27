أستراليا تعلن اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت السلطات الأسترالية تأكيد إصابة الحالة الخامسة ب فيروس كورونا في البلاد، وذلك وسط استمرار ارتفاع أعداد المصابين في العالم.





وقررت السلطات الصينية تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة 3 أيام أخرى، وذلك لمنع المواطنين من السفر، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا القاتل





وعززت الصين القيود على حركة السير سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد ، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.





وأقر الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الوضع "خطير"، محذّرًا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد.





فيما قررت الخارجية الأمريكية إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، عقب ظهور المرض فيها.