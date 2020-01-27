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تعليم

وظائف برواتب مغرية .. قرار جديد لمواطني سلطنة عمان ووافديها.. تفاصيل

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:37 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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ميـــس رضــا
أجاز مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي التعاقد مع العمانيين وغير العمانيين ممن يتمتعون بكفاءة عالية أو تخصصات نادرة لشغل وظائف مؤقتة برواتب ومخصصات مالية تزيد على ما هو مقرر لها من رواتب وبدلات وعلاوات، وبما لا يجاوز 25% من الراتب الأساسي عند بداية التعاقد.

وأشار قرار الهيئة الجديد إلى أنه يجوز زيادة الرواتب بذات النسبة عند تجديد العقد باتباع الإجراءات ذاتها وبحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة حسبما تقتضيه مصلحة العمل، وبحسب ما نصت عليه المادة 40 من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.

وعلى صعيد متصل، أنهت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية للجامعة العربية المفتوحة فرع سلطنة عمان، والتي تمثل المرحلة الثانية من نظام الاعتماد المؤسسي، وينتج عنها قرار قطعي حول استيفاء المؤسسة لمعايير الاعتماد المؤسسي أو عدم استيفائها، علمًا بأن نتيجة الاعتماد المؤسسي والتقديرات مقابل المعايير والمقاييس التي تندرج تحتها منشورة.

أما تقرير التقويم مقابل المعايير المؤسسية فلن ينشر، كونه وثيقة محدودة التداول يتم توزيعها على كل من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومجلس التعليم، ووزارة التعليم العالي، وغيرها من الجهات الحكومية (في حال طلبت ذلك، وشريطة موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا الطلب).

وقدمت الجامعة العربية المفتوحة فرع سلطنة عمان طلب التقويم مقابل المعايير المؤسسية بتاريخ 26 أغسطس 2018م، وشكلت الهيئة فريق مراجعة خارجية، مكّونا من مراجعين محليين ودوليين من ذوي المؤهلات والخبرات المناسبة، برئاسة البروفيسور فيل كارديو، وعضوية كل من البروفيسور انجريد بيلار، وكيران روس، والبروفيسور يسرى الموزوجي، والدكتور مهند العبيدي، وقد تولت إدارة عملية المراجعة الدكتورة تيس جوودليف.

وخلال زيارته لحرم الجامعة، والتي تمت في الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر 2018م، أجرى الفريق مقابلات مع أكثر من 120 شخصًا، بمن فيهم ممثلون عن الجهات المختصة بالحوكمة، وموظفو الجامعة، وطلبتها، وعدد من الجهات الخارجية ذات العلاقة بالجامعة، كما قام الفريق بمراجعة مجموعة من الأدلة والمواد المساندة الإضافية.

وقد صادق مجلس إدارة الهيئة على تقرير التقويم مقابل المعايير المؤسسية بتاريخ 31 أكتوبر 2019م، واستلمت الجامعة نسخة منه، وقد كانت نتيجة عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية للجامعة العربية المفتوحة فرع سلطنة عمان هي وضعها «تحت الملاحظة»، على أن تتم عملية إعادة تقويمها مقابل المعايير التي لم تستوفها، وذلك بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ المصادقة على التقرير.
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