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تعليم

٢٢ ألف كارت ذكى لطلاب جامعة القناة ضمن منظومة التحول الرقمي

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:20 م
طلاب جامعه القناة
طلاب جامعه القناة
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس حرص الجامعة على التحول الرقمي وتفعيله بكافة قطاعات الجامعة، وفق التوجه الرئاسي نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات من خلال توفير أعلى الإمكانيات وأحدث التقنيات التى تؤدى إلى تقديم خدمات تعليمية متطورة.

  وتابعت أنه يتم تطوير بوابات الجامعة ومداخلها من خلال تركيب أكثر من ٢٠ بوابة إلكترونية مزودة بكروت ممغنطة "بطاقات ذكية لدخول الطلاب".

 وفى إطار الاستعداد لتفعيل هذة المنظومه تم إعداد ٢٢ ألف كارت ممغنط لطلاب الجامعة وذلك بإشراف عام الدكتور محمد غنيم مدير مركز تطوير التعليم وإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الاداريه MIS وتم إعداد ١٤٤٢ كارت لكلية الزراعة و ٣٣٠٤ كارت لكلية الاداب والعلوم الإنسانية و ٩٤٨ كارت لكلية السياحة والفنادق و ٢٢٠٠ كارت لكلية التربية و ٨٠٠كارت لكلية الحاسبات والمعلومات و٢١٠١ كارت لكلية الهندسه و ١١٨٠كارت لكلية الألسن و٦٠٠ كارت لكلية التمريض و٦٩٦ كلية طب الأسنان و٥١٢٨ لكلية التجارة و ٩٥٦كارت لكلية العلوم و ٥٦٦ كارتا لكلية الطب البيطرة ١١٥٢ كارت لكلية التربية الرياضية و ١٦١ كارتا لكلية المصرية الصينية و ٨٨٥ كارتا لمعهد فني تمريض.
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