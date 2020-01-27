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محافظات

«القضاء على تلوث الهواء» ندوة لأصحاب مكامير الفحم بدمياط

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
نظم جهاز شئون البيئة بدمياط ندوة حول موضوع "القضاء على تلوث الهواء" لأصحاب المكامير بكفر البطيخ والسنانية بمحافظة دمياط.
 
وسلطت الندوة الضوء على العلاقة بين الحفاظ على جودة الهواء والانبعاثات الناتجة عن مكامير الفحم النباتى ودور النماذج المطورة للمكامير للحد من الانبعاثات الملوثة والاشتراطات البيئية الواجب مراعاتها، وآليات الحد من تلوث الهواء الذى يعتبر المسبب الرئيسى للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى دور فرق التفتيش بوزارة البيئة فى الرقابة والرصد.
 
كما تم عرض آليات دعم المشروعات الصغيرة سواء بتسهيل التمويل والقروض اللازمة لتمويل النماذج التطوير المكامير، مما يساعد على توفير فرص عمل الشباب وزيادة الدخل القومى.

كانت قد شنت محافظة دمياط حملة مكبرة على مدار الأشهر الماضية لإزالة مكامير الفحم الضارة والتى تسبب تلوثا بيئيا وصحيا.
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