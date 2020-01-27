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رياضة

حلم كبير.. كهربا يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة في أحدث ظهور له.. شاهد

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:03 م
كهربا
كهربا
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سيد احمد
نشر محمود كهربا لاعب النادى الاهلى صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق كهربا على الصورة قائلا " حلم كبير ، و عمل الجاد ⚡️💪🚀".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

العالمى - ابن النادى - كهرررربا ❤

من جانبه كشف مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة السابق، عن موقفه من محمود عبد المنعم كهربا، نجم فريق الأهلي المنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وأكد مجدي عبد الغني في تصريحات لـ برنامج " الماتش " عبر قناة " صدى البلد " أن عقد كهربا مع الزمالك كان سليما 100%، مشددا على ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيوقع عقوبات على اللاعب نظرًا لفسخ العقد من طرف واحد .


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