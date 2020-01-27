جابر نصار: يجب تطبيق حظر النقاب على عضوات التدريس في المدارس والجامعات

علق جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، على حكم الإدارية العليا بـ حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة ، قائلا إن هذا الحكم تاريخي.





وأضاف جابر نصار في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": أن هذا القرار أثار في 2015 مناقشات كثيرة وكان الرافضون له يتعشمون إلغاءه في القضاء ولكنني صرحت حينها بأن القرار اتخذ بحرفية قانونية ويصعب إلغائه قضائيا وأيدت محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا قراري".





وتابع جابر نصار:" القرار كان يستهدف إصلاح العملية التعليمية وكان له أثر إيجابي آخر وهو أن منع التدريس بالنقاب أدى إلى انحصار النقاب بين الطالبات".





وأكمل جابر نصار: "نفخر بأن المحكمة الإدارية العليا أيدت هذا القرار والمطلوب حاليا أن يطبق هذا الحكم الصادر من أعلى هيئة قضائية على كافة الجامعات والمدارس".





ولفت جابر نصار: "ليس هناك مبرر على الإطلاق بأن يكون هناك في المدارس والجامعات مدرسة تعلم الطلاب وهي منتقبة، لان النقاب يمنع التواصل في العملية التعليمية وفقا للأسس العلمية".