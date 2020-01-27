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بعد تأييد حظر النقاب في جامعة القاهرة.. جابر ناصر: من يريد التشدد يبتعد عن الوظيفة العامة

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:25 م
جابر نصار
جابر نصار
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هاني حسين
قال جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، إنه يجب تطبيق حكم الإدارية العليا بحظر النقاب بين عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة وفي كل المدارس والجامعات.

وأضاف جابر نصار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  حكم الإدارية العليا يستند إلى أسباب قانونية عايشت واقع.

وتابع "الحكم بات ملزما لوزارة التعليم العالي وباقي الجامعات لتنفيذه، الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا ترسي مبادئ قانونية عامة وأي منازعة تتعلق بنفس الأمر تلتزم المحاكم بما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا وفصلت فيه ويطبق هذا الحكم على كل الوقائع المتشابهة".

وأكمل حديثه "اتخذت قرارا في فبراير 2015 في جامعة القاهرة  لمنع الطبيبات والممرضات من التعامل مع المرضى وعلاجهم بالنقاب".

وأكد "لابد من تطبيق الأمر في كل الجامعات والتهاون فيها لا يجوز، ومن أراد أن يتشدد يبتعد عن الوظيفة العامة".
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