قنصلية مصر بشنغهاي تخصص وسائل اتصال للتواصل مع المواطنين في ضوء انتشار فيروس كورونا الجديد

أعلنت وزارة الخارجية، أن القنصلية العامة في شنغهاي خصصت وسائل الاتصال التالية لتسهيل التواصل المباشر مع المواطنين وتلقي استفساراتهم وذلك في إطار متابعة أبناء الجالية المصرية في الصين، في ضوء انتشار فيروس كورونا الجديد.
وذكرت الخارجية - في بيان صحفي، اليوم الإثنين - أن تلك الوسائل تتضمن:
أولا: التليفونات الأرضية:
00862164330622 – 00862164330502 – 00862164331020
ثانيًا: الفاكس:
00862164330049
ثالثًا: الخط الساخن ويعمل على مدار الـ 24 ساعة:
008615801758947
رابعًا: البريد الإلكتروني:
[email protected]
وأكدت وزارة الخارجية أنها ستستمر بالتعاون مع بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالصين في متابعة الموقف أولًا بأول.
وذكرت الخارجية - في بيان صحفي، اليوم الإثنين - أن تلك الوسائل تتضمن:
أولا: التليفونات الأرضية:
00862164330622 – 00862164330502 – 00862164331020
ثانيًا: الفاكس:
00862164330049
ثالثًا: الخط الساخن ويعمل على مدار الـ 24 ساعة:
008615801758947
رابعًا: البريد الإلكتروني:
[email protected]
وأكدت وزارة الخارجية أنها ستستمر بالتعاون مع بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالصين في متابعة الموقف أولًا بأول.