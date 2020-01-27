قنصلية مصر بشنغهاي تخصص وسائل اتصال للتواصل مع المواطنين في ضوء انتشار فيروس كورونا الجديد

أعلنت وزارة الخارجية، أن القنصلية العامة في شنغهاي خصصت وسائل الاتصال التالية لتسهيل التواصل المباشر مع المواطنين وتلقي استفساراتهم وذلك في إطار متابعة أبناء الجالية المصرية في الصين، في ضوء انتشار فيروس كورونا الجديد.



وذكرت الخارجية - في بيان صحفي، اليوم الإثنين - أن تلك الوسائل تتضمن:



أولا: التليفونات الأرضية:

00862164330622 – 00862164330502 – 00862164331020



ثانيًا: الفاكس:

00862164330049



ثالثًا: الخط الساخن ويعمل على مدار الـ 24 ساعة:

008615801758947