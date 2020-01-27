AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قنصلية مصر بشنغهاي تخصص وسائل اتصال للتواصل مع المواطنين في ضوء انتشار فيروس كورونا الجديد

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
محمد وديع
أعلنت وزارة الخارجية، أن القنصلية العامة في شنغهاي خصصت وسائل الاتصال التالية لتسهيل التواصل المباشر مع المواطنين وتلقي استفساراتهم وذلك في إطار متابعة أبناء الجالية المصرية في الصين، في ضوء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الخارجية - في بيان صحفي، اليوم الإثنين - أن تلك الوسائل تتضمن: 

أولا: التليفونات الأرضية:
00862164330622 – 00862164330502 – 00862164331020

ثانيًا: الفاكس:
00862164330049

ثالثًا: الخط الساخن ويعمل على مدار الـ 24 ساعة:
008615801758947

رابعًا: البريد الإلكتروني:
[email protected]

وأكدت وزارة الخارجية أنها ستستمر بالتعاون مع بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالصين في متابعة الموقف أولًا بأول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخارجية: لا إصابات بعدوى فيروس كورونا بين أبناء الجالية المصرية في الصين

بسبب كورونا.. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة هونج كونج سريعا

الصين تعلن اكتشاف عقار مضاد لفيروس كورونا الجديد.. إجراءات مصرية وقائية لتلافي نقله لداخل البلاد.. الصحة: رفع درجة الاستعداد.. حالة تأهب قصوى بمطار القاهرة.. وسفارة مصر ببكين: لا إصابات بين الجالية

سفارة مصر بالصين: مجموعة عمل لأبناء الجالية لمتابعة تطورات فيروس "كورونا"

قنصلية السعودية في هونج كونج تطالب مواطنيها بالمغادرة وعدم العودة

رئيس جامعة بني سويف يوجه رسالة عاجلة لزملائه المصريين في الصين

ترشيحاتنا

تأييد حبس المطربة بوسي عامين في التهرب الضريبي

وليد أزارو يتحدث لأول مرة على قناة النهار في برنامج «نمبر وان».. الليلة

لزيادة التركيز .. تناول هذا المشروب يوميا

بملابس ملفتة .. دينا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد صورة الجيم.. أحمد فهمي يتغزل في هنا الزاهد .. شاهد ماذا قال؟

لسبب تافه.. زبون يصاب بنوبة غضب ويلحق أضرارا جسيمة بمحل تجاري.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب تافه.. زبون يصاب بنوبة غضب ويلحق أضرارا جسيمة بمحل تجاري.. تفاصيل

فوتو سيشن ببلاش .. اتصور ووثق زيارتك لمعرض الكتاب بعدسات مصورين محترفين

بـ بنطلون ليجن.. هنا الزاهد بإطلالة رياضية