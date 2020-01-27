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برلمان

لحل أزمة الرعاية.. صحة البرلمان: ألف سرير لعمليات القلب والمفاصل

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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القسم السياسي
قالت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إنه تم التعاقد مع المستشفيات الخاصة وتم توفير 1000 سرير من أسرة الرعاية والحضانات وبالأخص لعمليات القلب والمفاصل باعتبارهم أكثر التخصصات التي تحتاج إلي الدعم موضحة أن هذا العدد لن يكون كافيا وحلا جذريا ولكن كبداية لحل هذه المشكلة.

وأكدت النائبة في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه تمت مناقشة لائحة مبادرة قوائم الانتظار مع الدكتور احمد محيي مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي وتم الوصول إلي تحديد الأسعار إضافة إلي الاجتماعات مع المستشفيات الخاصة وسيتم  الإعلان عن ذلك في غضون شهر، مشيرة إلي أن تلك المبادرة وجهت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مبادراته  في قطاع الصحة وان المبادرة ايضا بدعم من صندوق تحيا مصر التي ستعود بالنفع وكبداية لاستقطاب الأطباء.

وأوضحت النائبة أنها قامت بتقديم طلب إحاطه بضرورة وضع حل جذري لأزمة نقص أسرة الرعاية والحضانات بعد بيان رئاسة مجلس الوزراء الذي وجه إلى جميع لجان البرلمان بشأن تقديم طلبات الإحاطة.

كما طالبت النائبة هالة المنشاوي، بتشديد الرقابة علي المستشفيات الخاصة لضمان نجاح سير المنظومة الصحية بشكل فعال ووصول الخدمة للمواطنين بأكمل وجه، مستطردة حديثها عن مستشفي فيكتوريا بالاسكندرية وعن مخالفتها للقواعد المهنية من خلال قيامها بدفع المريض تذكرة قيمتها 5 جنيهات إضافة إلي سعر الخدمات الجانبية قائلة: " تلقيت شكاوي من اهل المرضي وبالفعل تم التواصل مع الدكتور عناني إسماعيل مدير التأمين الصحي بالإسكندرية إلي ان تم حل المشكلة ولكن سرعان ما عادت من جديد وتم فسخ العقد من قبل هيئة التأمين الصحي".
  
جاء ذلك بعد أن قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير والارتقاء بخدمة الرعايات والحضانات والطوارئ.

وأضافت الدكتورة هالة زايد خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك حل جذري وخطة للوزارة لحل أزمة أسرة الرعاية المركزة والحضانات.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لديها عدد أسرة كبيرة بالمستشفيات تتقارب من عدد الأسرة الموجودة بكبرى مستشفيات العالم.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، إنه سيتم توجيه الإسعاف بالأماكن التى يكون بها أماكن فارغة للعناية بالمرضى من خلال عملية الميكنة.

وأشارت إلى أن هناك ميكنة كاملة لجميع المستشفيات بالقطاع العام والخاص، مضيفة أن "الذي نجح قوائم الانتظار هو استرداد تكاليف الخدمة وأجور عادلة للأطباء والميكنة الكاملة لقطاعي الخاص والعام".
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