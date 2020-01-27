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المتحدث باسم جامعة القاهرة: التدريس بالنقاب غير منطقي .. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:56 م
محمود علم الدين
محمود علم الدين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة منذ فترة وهي تطبق هذا حكم حظر ارتداء النقاب، كما أنه غير منطقي وغير ممكن أن يتم التدريس بالنقاب لأن هذا به إعاقة إلى العملية التعليمية.

وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه، أن جامعة القاهرة قدمت طعنا في الحكم وقدمت الدفوع وتم رفض الطعن المقدم وأصبح الحكم ساريا مرة اخرى وهناك متابعة .

وأوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة ، أن المتابعة ستتم بواسطة إدارة الجامعة وعن طريق وكلاء الكليات ووكلاء الدراسات العليا.

وتابع أن أعضاء هيئة التدريس لو أصروا على ارتداء النقاب سيتم منعهم من التدريت من خلال موجب القانون.

وأكمل محمود علم الدين أن هناك تقبلا وارتياحا من المجتمع الجامعى لهذا القرار لأنه قرار منطقي وصحيح.
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