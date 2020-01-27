زراعة 100 شجرة بالميادين والشوارع في مطروح.. صور

شارك شباب محافظة مطروح من أعضاء البرنامج الرئاسي العاجل لتأهيل الكوادر المتميزة من أبناء المحافظات الحدودية، اليوم الاثنين، في فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني المصري وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.





حيث قام الشباب من أبناء المحافظة بغرس 100 شجرة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية ومداخل مدن مرسى مطروح، والضبعة، وسيوة، بهدف نشر الوعي البيئي، وأهمية التوسع في زراعة الأشجار، التي تلعب دورًا هامًا في التوازن البيئى.





حيث تجمع الشباب بميدان عبد المنعم رياض بمدينة مرسى مطروح، وقاموا بغرس عدد من أشجار الزينة التي جملت الميدان، وكذا غرس الأشجار بالميدان الرئيسي في مدينة الضبعة، وفي سيوة غرس شباب البرنامج عشرات الأشجار المثمرة في مناطق عدة من أنحاء الواحة.



