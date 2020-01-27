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محافظات

زراعة 100 شجرة بالميادين والشوارع في مطروح.. صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:26 م
زراعة 100 شجرة بالميادين
زراعة 100 شجرة بالميادين
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ايمن محمود
شارك شباب محافظة مطروح من أعضاء البرنامج الرئاسي العاجل لتأهيل الكوادر المتميزة من أبناء المحافظات الحدودية، اليوم الاثنين، في فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني المصري وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

حيث قام  الشباب من أبناء المحافظة بغرس 100 شجرة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية ومداخل مدن مرسى مطروح، والضبعة، وسيوة، بهدف نشر الوعي البيئي، وأهمية التوسع في زراعة الأشجار، التي تلعب دورًا هامًا في التوازن البيئى.

حيث تجمع الشباب بميدان عبد المنعم رياض بمدينة مرسى مطروح، وقاموا بغرس عدد من أشجار الزينة التي جملت الميدان، وكذا غرس الأشجار بالميدان الرئيسي في مدينة الضبعة، وفي سيوة غرس شباب البرنامج عشرات الأشجار المثمرة في مناطق عدة من أنحاء الواحة.

يذكر أنه تم اختيار يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني في مصر اعتبارًا من عام 2020، وذلك في ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة، وتأكيدًا لدور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميته.
زراعة 100 شجرة بالميادين والشوارع في مطروح.. صور
زراعة 100 شجرة بالميادين والشوارع في مطروح.. صور
زراعة 100 شجرة بالميادين والشوارع في مطروح.. صور
زراعة 100 شجرة بالميادين والشوارع في مطروح.. صور
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