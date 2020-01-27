أحمد الأحمر: دخلنا معسكر الإعداد لبطولة إفريقيا قبل انطلاقها بـ 3 شهور

قال أحمد الأحمر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ومنتخب مصر، إن معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في تونس، قد انطلق قبل المسابقة بـ 3 شهور.





وكان منتخب مصر قد عاد من تونس حاملًا كأس البطولة للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على أصحاب الأرض بنتيجة 27-23.





وأضاف الأحمر في تصريحات عبر فضائية "الزمالك": "معسكر منتخب مصر كان ممتدًا وكنا نلعب المباريات مع الفريق ونعود لمعسكر المنتخب".



