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رياضة

أحمد الأحمر: دخلنا معسكر الإعداد لبطولة إفريقيا قبل انطلاقها بـ 3 شهور

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:24 م
أحمد الأحمر
أحمد الأحمر
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محمد رشاد
قال أحمد الأحمر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ومنتخب مصر، إن معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في تونس، قد انطلق قبل المسابقة بـ 3 شهور.

وكان منتخب مصر قد عاد من تونس حاملًا كأس البطولة للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على أصحاب الأرض بنتيجة 27-23.

وأضاف الأحمر في تصريحات عبر فضائية "الزمالك": "معسكر منتخب مصر كان ممتدًا وكنا نلعب المباريات مع الفريق ونعود لمعسكر المنتخب".

وأردف: "المعسكر ساهم في زيادة التوافق والانسجام بين اللاعبين حتى تحقق المراد ، العمل وفق خطة ونظام يؤدي حتمًا إلى النتائج المطلوبة".

واختتم: "منتخب مصر قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة ولدينا إصرار على تقديم نتائج ترضي الجماهير في كأس العالم وأيضًا في أولمبياد طوكيو 2020".
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