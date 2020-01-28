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حمدي السيد: عصام العريان أخبرني بعدم مشاركة الإخوان في يناير 2011 وفوجئت بأعمالهم التخريبية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:44 ص
حمدي السيد
حمدي السيد
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هاني حسين
قال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، إنه تفاجأ بركوب الإخوان على ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف حمدي السيد في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" في يوم  26 يناير 2011 كان هناك مؤتمر طبي عن الطب النفسي برئاسة أحمد عكاشة  وكان متواجد عصام العريان في المؤتمر".

وتابع حمدي السيد:"  قلت لعصام العريان «أين انتم من ثورة يناير» وقال لي إحنا قررنا عدم النزول في الثورة  25 يناير للحفاظ على الأمن وإحنا محبناش نزعل الأمن".

وأكمل حمدي السيد:" وشعرت بالصدمة بمشاركة الإخوان في الثورة وركوبهم على الثورة وهاجموا الأقسام وفتحوا السجون وادخلوا العناصر الإرهابية".

ولفت حمدي السيد:"  عصام العريان كان يخدعني طوال الوقت، وانا المخدوع رقم واحد من عناصر الإخوان  والإخوان انتخبوني نقيبا مضض".

وتابع حمدي السيد:" كنت متوقع حدوث مشاكل بعد انتخابات البرلمان في 2010 لأنه  ولأول مرة تقوم الجهة المسؤولة عن الانتخابات بالتزوير الفاضح للانتخابات".

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