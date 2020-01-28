حمدي السيد: عصام العريان أخبرني بعدم مشاركة الإخوان في يناير 2011 وفوجئت بأعمالهم التخريبية

قال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، إنه تفاجأ بركوب الإخوان على ثورة 25 يناير 2011.





وأضاف حمدي السيد في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" في يوم 26 يناير 2011 كان هناك مؤتمر طبي عن الطب النفسي برئاسة أحمد عكاشة وكان متواجد عصام العريان في المؤتمر".





وتابع حمدي السيد:" قلت لعصام العريان «أين انتم من ثورة يناير» وقال لي إحنا قررنا عدم النزول في الثورة 25 يناير للحفاظ على الأمن وإحنا محبناش نزعل الأمن".





وأكمل حمدي السيد:" وشعرت بالصدمة بمشاركة الإخوان في الثورة وركوبهم على الثورة وهاجموا الأقسام وفتحوا السجون وادخلوا العناصر الإرهابية".





ولفت حمدي السيد:" عصام العريان كان يخدعني طوال الوقت، وانا المخدوع رقم واحد من عناصر الإخوان والإخوان انتخبوني نقيبا مضض".





وتابع حمدي السيد:" كنت متوقع حدوث مشاكل بعد انتخابات البرلمان في 2010 لأنه ولأول مرة تقوم الجهة المسؤولة عن الانتخابات بالتزوير الفاضح للانتخابات".



