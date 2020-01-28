نضال الشافعي : لا أفكر في خوض تجربة تقديم البرامج

أكد النجم نضال الشافعي، انه لن يفكر في تقديم البرامج خاصة بعد اتجاه مجموعة كبيرة من الفنانيين لهذه الفكرة .









من ناحية اخري، يشارك نضال في مسرحية "الملك لير"، بطولة يحيى الفخرانى، أحمد فؤاد سليم، ومحمد فراج، ونضال الشافعى، ومجدى كامل، وأحمد عزمى، والنجمات ريهام عبدالغفور، ورانيا فريد شوقى، وهبة مجدى، وإخراج تامر كرم.





وأضاف نضال ، في تصريح لصدي البلد : لم أفكر في هذا الموضوع خاصة أنني أركز في التمثيل وتقديم الاعمال المؤثرة كما أنني أقدم يوميا مسرحية " الملك لير " وليس لدي الوقت الكافي أيضا أريد عند دخول هذه التجربة أن يكون البرنامج جديد بغيد عن البرامج التي قدمها افنانيين الفترة الاخيرة .