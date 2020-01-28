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ثقافة

الشاعرة الكندية مارجريت أتوود تنشر أول مجموعة شعرية لها منذ أكثر من عقد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تعتزم الشاعرة الكندية مارجريت أتوود، نشر أول مجموعة شعرية لها منذ أكثر من عقد من الزمان، وهى عبارة عن استكشاف "الغياب والنهايات، الشيخوخة، والرجوع إلى الماضى"، والتى ستشمل أيضا الذئاب الضارية والأجانب وصفارات الإنذار.

وبعد الفوز المشترك بجائزة بوكر مع برناردين إيفاريستو العام الماضي عن تتويجها الأفضل مبيعًا في فيلم The Handmaid's Tale ،The Testaments، قال ناشر أتوود، إن الكتاب التالي للمؤلفة الكندية البالغة من العمر 80 عامًا سيكون "العزيز"، وفي نوفمبر، ستكون المجموعة أول كتاب للشاعرة منذ عام 2007.

وقال النقاد إن أشعار "مارجريت أتوود" تتميز بالطاقة والحيوية..كانت الشاعرة قد نشرت أول مجموعتها الشعرية في عام 1961، شاعرة قبل أن تصبح روائية.
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