الأم والجنين بخير والأب فى العناية.. صورة رجل بعد ولادة زوجته تشعل مواقع التواصل.. شاهد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة صورة "سيلفي" لسيدة وزوجها من داخل غرفة الولادة عقب ولادة طفلهما مباشرة، وأثارت هذه اللقطة موجة من السخرية بين الرواد، حيث تظهر فيها الأم مبتسمة بعد أن أنجبت طفلها في حين كان زوجها فاقدًا للوعي على مقربة منها ويحيط به الأطباء في مشهد يبدو وكأنه جزء من فيلم كوميدي.





وتمت مشاركة هذه اللقطة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وحصدت آلاف الإعجابات، كما تداولتها عدة مواقع إخبارية عالمية.





وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذه السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها لكن يُعتقد أنها من الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد خضعت لعملية قيصرية، لكن زوجها استطاع بدون شك أن يسرق منها الأضواء في "سيلفي ما بعد الولادة" بسبب رد فعله.





والأمر اللافت للنظر كذلك هو أن الزوجة ظهرت على سرير المستشفى والابتسامة العريضة تملأ وجهها وهي تنظر إلى الكاميرا، في حين كان زوجها ممدًا على الأرض ويحيط به ثلاثة من أعضاء الطاقم الطبي، يحمل أحدهم الطفل حديث الولادة.





ومن الواضح أن الزوجة تمكنت من رؤية الجانب الكوميدي في الموقف وقررت توثيق هذه اللحظة بصورة "سيلفي".