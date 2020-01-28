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منوعات

انتقاد نجمة عالمية بسبب عمليات التجميل.. 99 % من وجهها حشو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:36 ص
جوين ستيفاني
جوين ستيفاني
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أماني إبراهيم
واجهت النجمة الأمريكية جوين ستيفاني رد فعل عنيف من جمهورها بعد ظهورها الأخير في حفل توزيع جوائز جرامي، ولكن ليس بسبب إطلالتها أو ملابسها هذه المرة، ولكن بسبب ظهور وجهها بشكل غير طبيعي.

ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن المغنية صاحبة الـ 50 عاما كانت ترتدي ثوبا مزخرفا وكانت أنيقة جدا، ولكن فيما يتعلق بوجهها فبدت وكأنها دمية، حيث تكهن الجمهور وخبراء التجميل بأنها أجرت عدة عمليات تجميل غيرت ملامحها تماما.

ووصف الجمهور، النجمة جوين ستيفاني، بأنها أصبحت تشبه الدمى البلاستيكية بعد إجرائها عمليات التجميل الأخيرة، وقالوا إن وجهها أصبح عبارة عن 99% من الحشو و1% فقط جلد، في إشارة إلى كثرة العمليات التي أجرتها لتبدو أصغر سنا.

وبدت النجمة بملامح غير طبيعية، وكأنها ترتدي قناعا او وجها مزيفا- على حد وصف جمهورها الذي شارك نسبة كبيرة منه برأيه في شكلها عبر مواقع التواصل الإجتماعي-، وقالوا إن التمتع بالعمر والملامح التي تصاحبه لا يقلل من نجومية الشخص، خاصة وأنها ظهرت على السجادة الحمراء دون أن تحرك وجهها أو تبتسم أو تحرك حاجبيها.
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