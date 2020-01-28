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منوعات

لعدم توقفها عن البكاء.. شاب بلا رحمة يكسر ذراعي طفلة 18 شهرًا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة مؤسفة، تسبب شاب بلا رحمة في كسر ذراعي طفلة رضيعة عمرها 18 شهرًا، وذلك بسبب عدم توقفها عن البكاء.

وسلط تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الشاب "كونور براون" اعترف بالاعتداء على الطفلة في منزل والدتها بمقاطعة "لاناركشاير" في إسكتلندا.

وأشار التقرير إلى أن "براون"، البالغ من العمر 22 عامًا، كان يحمل الطفلة وعندما شرعت في البكاء حاول تهدئتها وحثها على التوقف عن البكاء، وكانت الصدمة أنه قام بعد ذلك بحملها وثني ذراعيها وراء ظهرها متسببًا في إصابتها بكسور في الذراعين، وانتبهت والدتها إلى ما حدث في أعقاب ذلك.

وكانت الأم، التي لم يتم الكشف عن هويتها أو هوية طفلتها أو عن علاقة الشاب المذكور بالعائلة، قد أخبرت الأطباء في مستشفى محلي في البداية أن ابنتها سقطت خلف جهاز التليفزيون، لكنهم شكوا في صدق ما قالته.

واضطرت في نهاية المطاف وبعد ضغط من الشرطة والأطباء إلى الاعتراف بأن "براون" هو المسئول عما أصاب الطفلة؛ وأنكر الشاب جريمته في البداية وأخبر الشرطة أنه لم يكن متواجدًا في المنزل وقت إصابة الطفلة، لكنه غير إفادته بعد ذلك وزعم أنه أصيب بنوبة وعندما استعاد وعيه وجد الطفلة مصابة.

واضطر في النهاية إلى الاعتراف أمام المحكمة باعتدائه على الطفلة متسببًا في تعرضها لإصابة بالغة.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه تم تأجيل نظر القضية حتى الشهر المقبل، مع إطلاق سراح "براون" بكفالة.
لعدم توقفها عن البكاء.. شاب بلا رحمة يكسر ذراعي طفلة 18 شهرًا
لعدم توقفها عن البكاء.. شاب بلا رحمة يكسر ذراعي طفلة 18 شهرًا
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