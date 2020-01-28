شقيقة كيم كارداشيان تكشف علاقتها بـ قائد طائرة كوبي براينت

أعربت النجمة الأمريكية كايلي جينر شقيقة كيم كارداشيان، عن حزنها بوفاة أسطورة كرة السلة كوبي براينت وابنته، في حادث الطائرة المروعة، وكشفت عن تفاصيل جديدة متعلقة بهذا الحادث.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد استخدمت كايلي وسائل التواصل الاجتماعي لـ نعي كوبي براينت، وعبرت عن حزنها لوفاته وتضامنهم مع أسر الـسبع أشخاص الآخرين الذين توفوا وكانوا على متن الطائرة معه.





وكشفت النجمة صاحبة الـ 22 عاما- عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام- عن وجود صلة شخصية تربطها بالمأساة التي حدثت بسقوط واحتراق الطائرة.