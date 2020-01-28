شقيقة كيم كارداشيان تكشف علاقتها بـ قائد طائرة كوبي براينت

أعربت النجمة الأمريكية كايلي جينر شقيقة كيم كارداشيان، عن حزنها بوفاة أسطورة كرة السلة كوبي براينت وابنته، في حادث الطائرة المروعة، وكشفت عن تفاصيل جديدة متعلقة بهذا الحادث.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد استخدمت كايلي وسائل التواصل الاجتماعي لـ نعي كوبي براينت، وعبرت عن حزنها لوفاته وتضامنهم مع أسر الـسبع أشخاص الآخرين الذين توفوا وكانوا على متن الطائرة معه.
وكشفت النجمة صاحبة الـ 22 عاما- عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام- عن وجود صلة شخصية تربطها بالمأساة التي حدثت بسقوط واحتراق الطائرة.
وشاركت كايلي متابعيها بـ سبب حزنها، وهو انها اعتادت على الطيران بنفس الطائرة الهليكوبتر التي احترقت، وتعرف الطيار آرا زوبايان شخصيا، وكانت جينر قد استأجرت المروحية نفسها في نوفمبر الماضي للسفر احتفالا بعيد ميلاد ابنتها الثالث.
وشاركت كايلي أيضا عددا من الصور للضحايا التسعة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت أسفل الصور، "ارقدوا في سلام .. وصلّي إلى هذه العائلات"، كتبت على صورة أخرى: "لا زلت لا أصدق هذا.. استخدمت هذه الطائرة لأطير بها من وقت لآخر مع الطيار آرا.. لقد كان رجلا لطيفا".