10 جنيهات متوسط تراجع بسعر الذهب .. اليوم

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء بمتوسط 10 جنيهات مقارنة بما كانت عليه أمس الاثنين.

سجل أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة اليوم 694 جنيها بعد أن كان 703.6 جنيه أمس بفارق 9.6 جنيه.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة بمحلات الصاغة في تعاملات اليوم لـ793 جنيها بعد أن وصل لـ 804.1 جنيه أمس الأحد بتراجع بلغ 11.1 جنيه.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 لنحو 595 جنيها مقابل 603.1 جنيه أمس بفارق 8.1 جنيه.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 حوالي 463 جنيه اليوم مقابل 469.05 جنيه أمس بفارق 6.05 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب لـ5552 جنيها و أوقية الذهب بـ24.7 جنيه و كيلو الذهب 793.143 جنيه.