AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة التضامن تعلن عن رقم الخط الساخن للوزارة للتبليغ ضد أي مخالفات بدور الأيتام..فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:38 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements
محمد حليم قنديل

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قطاع الرعاية من أكثر القطاعات التى تحتاج إلى صحوة وطفرة فى الفترة القادمة لتصحيح أي أوضاع خاطئة فى دور الرعاية، مضيفة أن الوزارة تضرب بيد من حديد وتفعل شكل من اشكال الرقابة المجتمعية على مؤسسات الأيتام.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن الوزارة فعلت آليات تواصل بين الوزارة والايتام، مشيرة إلى أنه حينما تم معرفة واقعة تعذيب طفلة بدار أيتام بالشرقية قامت الوزارة بتغيير مجلس الإدارة بالكامل.
 
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه كان هناك تواصل وتنسيق جيد بين وزارة التضامن والنائب العام بشأن واقعة تعذيب الطفلة بدار أيتام الشرقية، موضحة أن النائب العام يأمر بضبط وإحضار السيدة التى عذبت الطفلة فى الحال.
 
وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، أن الوزارة نزلت فريق دعم نفسي للأطفال في الدار التى قامت فيه واقعة التعذيب بالشرقية لدعم الأطفال. 

وأشارت إلى أن، الوزارة أطلقت حملة مجتمعية جديدة ووضع خط ساخن لها برقم 15044 للتبليغ عن أي مخالفات في المؤسسات ودور الايتام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن: 88.2% من الحاصلين على الدعم النقدي تكافل وكرامة سيدات

وزيرة التضامن الجديدة نيفين القباج: ملفات مهمة تتصدر أولوياتي خلال الفترة المقبلة

التضامن تكشف دور الرقابة على دور الأيتام لمنع التعذيب والتعديات الجسدية.. شاهد

القباج تقيل مجلس إدارة نهر الحياة وتعين مجلسا جديدا

شاهد.. مشرفة تعاقب الأطفال بدار أيتام في العاشرة من رمضان

عقب تعدي مشرفة بدار أيتام بالضرب المبرح على فتاة.. محافظ الشرقية يتخذ عددا من القرارات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ترامب: القدس ستبقى عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.. فيديو

أطهر ملوك الأرض.. ولي عهد دبي مع الأمير محمد بن سلمان

صفقة القرن .. نتنياهو لترامب: سيذكرك التاريخ في العقود والقرون القادمة

صفقة القرن .. ترامب يوجه الشكر لدول عربية

حبس الفنان أحمد الفيشاوي سنة بسبب عدم إنفاقه على ابنته لينا

نتنياهو: كيف يرفض الفلسطينيون 50 مليار دولار.. وأدعو العرب إلى التطبيع مع إسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب