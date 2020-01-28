وزيرة التضامن تعلن عن رقم الخط الساخن للوزارة للتبليغ ضد أي مخالفات بدور الأيتام..فيديو





قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قطاع الرعاية من أكثر القطاعات التى تحتاج إلى صحوة وطفرة فى الفترة القادمة لتصحيح أي أوضاع خاطئة فى دور الرعاية، مضيفة أن الوزارة تضرب بيد من حديد وتفعل شكل من اشكال الرقابة المجتمعية على مؤسسات الأيتام.





وأضافت الدكتورة نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن الوزارة فعلت آليات تواصل بين الوزارة والايتام، مشيرة إلى أنه حينما تم معرفة واقعة تعذيب طفلة بدار أيتام بالشرقية قامت الوزارة بتغيير مجلس الإدارة بالكامل.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه كان هناك تواصل وتنسيق جيد بين وزارة التضامن والنائب العام بشأن واقعة تعذيب الطفلة بدار أيتام الشرقية، موضحة أن النائب العام يأمر بضبط وإحضار السيدة التى عذبت الطفلة فى الحال.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، أن الوزارة نزلت فريق دعم نفسي للأطفال في الدار التى قامت فيه واقعة التعذيب بالشرقية لدعم الأطفال.





وأشارت إلى أن، الوزارة أطلقت حملة مجتمعية جديدة ووضع خط ساخن لها برقم 15044 للتبليغ عن أي مخالفات في المؤسسات ودور الايتام.