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محافظات

وزيرة التضامن الاجتماعي من دمنهور تعلن عن برنامج فرصة لدعم الفئات الأكثر احتياجا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أعلنت الدكتورة نيفين القباج عن برنامج  "فرصة" لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على العمل، لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى إحداث زيادة ملحوظة في دخل الأسر المستهدفة، من خلال التمكين الاقتصادي، لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة بدلًا من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى مؤتمر تدشين مبادرة مراكب النجاة الرئاسية بحضور وزراء الهجرة والقوى العاملة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة ولفيف من نواب البرلمان والشخصيات العامة ورجال الدين الاسلامى والمسيحى

واوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن برنامج فرصة يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15- 55) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي مشيرة إلى مشاركة ٢٣ جمعية أهلية  الأهلية 
وزيرة التضامن الاجتماعي من دمنهور تعلن عن برنامج فرصة لدعم الفئات الأكثر احتياجا
وزيرة التضامن الاجتماعي من دمنهور تعلن عن برنامج فرصة لدعم الفئات الأكثر احتياجا
وزيرة التضامن الاجتماعي من دمنهور تعلن عن برنامج فرصة لدعم الفئات الأكثر احتياجا
وزيرة التضامن الاجتماعي من دمنهور تعلن عن برنامج فرصة لدعم الفئات الأكثر احتياجا
وزيرة التضامن الاجتماعي من دمنهور تعلن عن برنامج فرصة لدعم الفئات الأكثر احتياجا
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