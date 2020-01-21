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محافظات

وكالة الأمم المتحدة للهجرة تشيد بمبادرة مراكب النجاة الرئاسية.. صور

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
قال لوران دير بوك مندوب وكالة الأمم المتحدة للهجرة أنه لشرف لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، أن تشارك فى مبادرة مراكب النجاة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر تدشين مبادرة مراكب النجاة الرئاسية بحضور وزراء الهجرة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة ولفيف من نواب البرلمان والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

ويطالب لوران دير بوك مندوب وكالة الأمم المتحدة للهجرة بتضامن وتضافر الإعلام والجهات المعنية للعمل من أجل تنشئة الطفل، مؤكدًا أهمية مراكز التدريب المهنى كأحد المراكز المهمة لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على تكريس شبكة التواصل بين الموظفين وراجل الاعمال لتوفير فرص عمل متوافقة مع دورمراكز التدريب لتدريب وتأهيل الشباب للحصول على تلك فرص العمل.

ولفت مندوب وكالة الأمم المتحدة للهجرة خلال مشاركتة فى مبادرة مراكب النجاة الرئاسية إلى أهمية نشر الوعي والتواصل التام اجتماعيا مع الشباب وبذل كل لتأهيل الشباب، مشيدا بشراكة الوكالة الطويلة مع وزارة القوى العاملة.

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