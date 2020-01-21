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محافظات

البحيرة تستقبل 3 وزراء لتدشين مبادرة مراكب النجاة الرئاسية.. صور

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:46 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، منذ قليل السفيرة  نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج  الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تأتي الزيارة في إطار فعاليات المحطة الثانية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة لها.

وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية تلك المبادرة الرئاسية الهامة في التأكيد على خطورة الهجرة غير الشرعية وعواقبها الوخيمة على أرواح شبابنا وتوفير البدائل الآمنة لها والتعريف بكافة الإنجازات والمشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل للشباب.
    
من جانبهم، أعرب الوزراء عن بالغ شكرهم للواء هشام آمنة، لما بذله من جهد كبير من اجل  الإعداد والتنظيم لهذه الزيارة التي تشمل علي عددًا من الفعاليات المهمه، ضمن خطة عمل المبادرة الرئاسية للتوعية  بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار مبادرة "مراكب النجاة"، تلك المبادرة التي كلف بها  الرئيس السيسي، وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستكمال دور مصر المحوري في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك فى إطار تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والتي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف التنموية، إضافة إلى الارتقاء بالمعرفة.
 
من المقرر أن يتوجه المحافظ والسادة الوزراء لمجمع دمنهور الثقافي لحضور لبدء تدشين فعاليات المبادرة على أرض البحيرة ولقاء المرأة المصرية والتوجه لمكتبة مصر العامة بدمنهور لحضور تدريبات الشباب من أنشطة الطلاب للصفين الاول والثانى الاعدادى لتفقد ورش عمل مركز التدريب المهني بحوش عيسى وكذا  لقاء شباب المحافظة ضمن فعاليات المبادرة.
البحيرة تستقبل 3 وزراء لتدشين مبادرة مراكب النجاة الرئاسية.. صور
البحيرة تستقبل 3 وزراء لتدشين مبادرة مراكب النجاة الرئاسية.. صور
البحيرة تستقبل 3 وزراء لتدشين مبادرة مراكب النجاة الرئاسية.. صور
البحيرة تستقبل 3 وزراء لتدشين مبادرة مراكب النجاة الرئاسية.. صور
البحيرة تستقبل 3 وزراء لتدشين مبادرة مراكب النجاة الرئاسية.. صور
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