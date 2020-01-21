محافظ البحيرة: عواقب الهجرة غير الشرعية وخيمة على شبابنا

بدأت قبل قليل مراسم تدشين مبادرة مراكب النجاة الرئاسية بمحافظة البحيرة بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ولوران دير بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر.





وأكد اللواء هشام آمنة على اهمية مبادرة مراكب النجاة الرئاسية للتوعية من خطورة الهجرة غير الشرعية وعواقبها الوخيمة على أرواح شبابنا وتوفير البدائل الآمنة لها والتعريف بكافة الإنجازات والمشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل للشباب.