العمل تُطلق مبادرة “سلامتك تهمنا” بقطاع الفنادق في الجيزة

نظّمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة مبادرة توعوية تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع فندق المروة بالاس، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل بيئات العمل المختلفة... جاءت المبادرة بحضور المستشار كريم أبوالسعود مدير مديرية العمل بالجيزة،ومشاركة عدد كبير من العاملين بقطاع الفنادق في محافظة الجيزة، بما يعكس تكامل الأدوار بين الجهات المعنية لتعزيز الحماية والرعاية المتكاملة للعمالة، وترجمة توجيهات وزارة العمل بسرعة التدخل لحل المشكلات وتقديم الدعم اللازم للمنشآت.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي بمفاهيم السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الثقافة الوقائية بين العاملين، إلى جانب دعم التعاون والتنسيق بين المؤسسات المختلفة، بما يسهم في توفير بيئات عمل آمنة وصحية، والحد من معدلات الإصابات والأمراض المهنية.

وشمل الملتقى عددًا من الفعاليات وورش العمل المتخصصة، حيث استعرض المهندس محمود أبو بيه تشريعات السلامة والصحة المهنية ومستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كما شاركت الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والكيميائية سماح يحيى مدير مكتب وسط الجيزة، والدكتورة أسماء كمال بمحاضرة حول مخاطر بيئة العمل في قطاع الفنادق وسبل الوقاية منها...وأشاد المشاركون بالتعاون المثمر مع مديرية العمل بالجيزة، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في رفع مستوى الوعي المهني داخل المنشآت...

من جانبه أكد المستشار كريم أبوالسعود مدير مديرية العمل بالجيزة أن المديرية تتطلع إلى توسيع نطاق هذا التعاون بما يسهم في خلق بيئات عمل آمنة وصحية في مختلف المنشآت بالمحافظة، انطلاقًا من مسؤوليتها في المتابعة والرقابة على مواقع العمل، وتماشيًا مع توجهات الدولة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.