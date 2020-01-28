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أخبار العالم

اعتصام أمام السفارة الأمريكية في الأردن رفضا لـ خطة ترامب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت قناة سكاي نيوز بأن محتجين اعتصموا أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان رفضا لخطة ترامب للسلام.

وكان ترامب قد أعلن خطته للسلام رفقة نتنياهو، وقال الأخير إن الخطة تحقق 5 مطالب رئيسية لإسرائيل، وهي اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة لليهود، والسيطرة على الوضع الأمني في نهر الأردن ورسم الحدود، نزع السلاح من غزة ووقف حماس لعملياتها، حل مشاكل اللاجئين خارج إسرائيل، بقاء القدس تحت السيادة الإسرائيلية مع ضمان فتح الأماكن الدينية المقدسة للجميع.

كما شدد نتنياهو على ضرورة أن تبقى غور الأردن والمناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية.

من جانبه، قال ترامب:"سنعمل مع العاهل الأردني للحرص على الوضع القائم في الأقصى وتأمين حرية العبادة".

وكان ترامب قد طلب في وقت سابق من نتنياهو تأجيل الحديث عن ضم غور الأردن إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

فيما عمت محافظات الضفة الغربية، مسيرات شعبية غاضبة، تنديدا بـ "خطة السلام"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

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