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طارق عامر: لا نحتاج تمويلا جديدا من صندوق النقد الدولي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:49 م
طارق عامر
طارق عامر
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عبد الخالق صلاح
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أنه لولا برنامج الأصلاح الأقتصادي الذي اتبعته الدولة المصرية لم نستطيع أن ننجز كل هذه الكم من المشروعات الخدمية في الفترة الاخيرة.

وأضاف عامر  خلال حواره مع برنامج «مساء دي ام سي»؛ والذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»، أن مصر تتحدث مع صندوق النقد الدولي ولكن في أمور غير «التمويلات»، مرددا: « في الأول كنا نطلب تمويل ومحدش كان بيرضى يسلفنا».

وتابع عامر، في الوقت الحالي لا نحتاج تمويل، ولو احتجت تمويل بروح السوق الدولية في يوم، منوها أنه بالهاتف نستطيع أن نقدم طرح عبر الأسواق الدولية ونحصل على ما نريد من تمويلات. 

واستطرد عامر: «  مصر لا تحتاج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي ولكن نستطيع به من ناحية الخبرة في الإصلاحات الهيكلية لتزود  كفاءة مؤسسات الدولة من اجل مناخ الاستثمار في القطاع الخاص والتنمية». 

وأكد عامر،: «لدينا اتفاقية تجارة حرة مع اروبا دول العالم .. ونتابع تغيرات الاقتصاد في الخارج ونضعها في الحسبان». 
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