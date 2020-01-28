محافظ البنك المركزي: أعصابنا كانت قوية بعد تحرير سعر الصرف وتوقعنا الزيادة

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه تم العمل على برنامج تحرير سعر الصرف مع خبراء في العالم بأكمله، وشاهدنا تجارب دول أخرى.
وأضاف عامر في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه من المعروف أنه بعد تحرلير سعر الصرف تحدث طفرة في أسعار الصرف وتنحصر تدريجيا ويستقر في المستويات الطبيعية.
وتابع :" بعد تحرير سعر الصرف زاد سعر الصرف في البداية زيادة كبيرة وأدى إلى قلق البعض ولكننا كنا نتوقع الأمر، واعصابنا كانت قوية وكنا على علم بزيادة اسعار الصرف ولكن سعر الدولار انخفض تدريجيا بعد ذلك".
وأكمل طارق عامر:" زيادة أسعار الصرف أدت إلى انخفاض الواردات من 76 مليار دولار إلى 59 مليار دولار وبدأ تدريجيا يحدث التصحيح وحدث بشكل كبير في 2019 ".
وأكمل:" استعادة الأمن والاستقرار وتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة في غاية الأهمية وأحد الأسباب الرئيسية لعودة النمو الإقتصادي".