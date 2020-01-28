محافظ البنك المركزي: أعصابنا كانت قوية بعد تحرير سعر الصرف وتوقعنا الزيادة

وأضاف عامر في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه من المعروف أنه بعد تحرلير سعر الصرف تحدث طفرة في أسعار الصرف وتنحصر تدريجيا ويستقر في المستويات الطبيعية.





وتابع :" بعد تحرير سعر الصرف زاد سعر الصرف في البداية زيادة كبيرة وأدى إلى قلق البعض ولكننا كنا نتوقع الأمر، واعصابنا كانت قوية وكنا على علم بزيادة اسعار الصرف ولكن سعر الدولار انخفض تدريجيا بعد ذلك".