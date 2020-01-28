طارق عامر: كان لدينا عجز في الميزان التجاري البترولي واليوم لدينا فائض.. فيديو

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه كان لدينا عجز في الميزان التجاري البترولي بأكثر من 3.7 مليار دولار، واليوم لدينا فائض في الميزان التجاري البترولي.
وأضاف عامر في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" 4 مليار دولار سنويا زيادة في إيرادات قطاع البترول والغاز، والواردات من الخام انخفضت، والواردات من الغاز اصبحت صفر بعدما كانت أكثر من 3 مليار دولار في السنة".
وتابع:" قطاع تحويلات المصريين في الخارج حققت نتائج إيجابية نتيجة ثقة المصريين في السياسة النقدية في مصر".
وقال:" استعادة الأمن والأستقرار وتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة في غاية الأهمية وأحد الأسباب الرئيسية لعودة النمو الإقتصادي".
وأوضح محافظ البنك المركزي :" بعد إنشاء قناة السويس الجديدة وصلت إيرادات قناة السويس في عام 2018 - 2019 لـ 5 مليار و730 مليون دولار، وذلك بزيادة تصل لـ 800 مليون دولار سنويا في إيرادات قناة السويس".