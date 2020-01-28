طارق عامر: كان لدينا عجز في الميزان التجاري البترولي واليوم لدينا فائض.. فيديو

وأضاف عامر في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" 4 مليار دولار سنويا زيادة في إيرادات قطاع البترول والغاز، والواردات من الخام انخفضت، والواردات من الغاز اصبحت صفر بعدما كانت أكثر من 3 مليار دولار في السنة".