AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طارق عامر: ديوننا الخارجية 108 مليارات دولار.. وتركيا تخطت الـ400

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:46 م
طارق عامر
طارق عامر
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن صندوق النقد الدولي لديه معايير لتقييم الديون، منها مخاطر منخفضة ومتوسط وعالية؛ موضحا أن مصر في المنطقة المنخفضة من تقييمات الديون للبنك المركزي. 

وأضاف عامر خلال حواره مع برنامج «مساء دي ام سي»؛ والذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»، أن مستوى الدين بالنسبة للناتج القومي 37%، مرددا: «متغيرناش من ناحية الدين، الدين بيكبر والاقتصاد بيكبر».

وأشار الى أن الخطورة عندما ترتفع عن 50%، منوها بأن أوروبا الشرقية مثل تركيا ديونها قصيرة الأجل.

ولفت عامر الى أن الدين المصري الخارجي 108 مليارات دولار، بينما الدين التركي تخطى 400 مليار معظمه قصير الأجل، عكس المصري طويل الأجل.

ونوه الى أن الاقتصاد الدولي يثق في مصر، لدرجة انه يضع الدولارات في مصر لمدد زمنية طويلة، مرددا: «لما نروح السوق الدولية عايزين 5 مليار دولار بنلقي قبول ».

وتابع عامر: «السياسات المالية الجديدة أكسبت الاقتصاد المصري الثقة والقبول في الخارج، وفتحت أمامنا الأسواق الدولية». 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفضل السياسات النقدية.. تدفقات دولارية على مصر بقيمة 200 مليار دولار في 4 سنوات

محافظ البنك المركزي: السياحة تحقق أعلى عائد في تاريخها

ترشيحاتنا

والدة محمد ممدوح لاعب منتخب اليد: كنت أمثل 100 مليون مصري في رادس

الدوري المصري.. قائمة بيراميدز لمواجهة نادي مصر

وزارة الصحة: مصر خالية تماما من فيروس كورونا.. فيديو

شوبير يكشف آخر تطورات لحاق رمضان صبحي بمواجهة الأهلي والهلال السوداني

أول خطوة بعد خطة ترامب.. إسرائيل تعلن سيادتها على غور الأردن الأحد المقبل

سفير مصر في السودان: تأمين كامل لبعثة الأهلي.. والقبض على المحرضين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور