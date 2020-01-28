طارق عامر: ديوننا الخارجية 108 مليارات دولار.. وتركيا تخطت الـ400

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن صندوق النقد الدولي لديه معايير لتقييم الديون، منها مخاطر منخفضة ومتوسط وعالية؛ موضحا أن مصر في المنطقة المنخفضة من تقييمات الديون للبنك المركزي.





وأضاف عامر خلال حواره مع برنامج «مساء دي ام سي»؛ والذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»، أن مستوى الدين بالنسبة للناتج القومي 37%، مرددا: «متغيرناش من ناحية الدين، الدين بيكبر والاقتصاد بيكبر».





وأشار الى أن الخطورة عندما ترتفع عن 50%، منوها بأن أوروبا الشرقية مثل تركيا ديونها قصيرة الأجل.





ولفت عامر الى أن الدين المصري الخارجي 108 مليارات دولار، بينما الدين التركي تخطى 400 مليار معظمه قصير الأجل، عكس المصري طويل الأجل.





ونوه الى أن الاقتصاد الدولي يثق في مصر، لدرجة انه يضع الدولارات في مصر لمدد زمنية طويلة، مرددا: «لما نروح السوق الدولية عايزين 5 مليار دولار بنلقي قبول ».





وتابع عامر: «السياسات المالية الجديدة أكسبت الاقتصاد المصري الثقة والقبول في الخارج، وفتحت أمامنا الأسواق الدولية».