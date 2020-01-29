زمان كانوا بيحبوا الفن وليس المظاهر.. المخرج محمد فاضل: عبد المنعم مدبولي مكنش عنده كرفان

قال المخرج محمد فاضل، إن الممثلين الكبار الذين عمل معهم كانوا مثل الوجوه الجديدة في أي عمل يشاركون فيه، مضيفا :" عندما يجد الممثل نصا جيدا ويستشعر جدية العمل يشعر بأنه وجه جديد ".





وأضاف محمد فاضل في حواره مع الإعلامي محمد فاضل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": " عبد المنعم مدبولي كان نجم كوميديا كبيرا، ولم يكن له كرفان، وزمان مكنش بيكون فيه كرفانات للفنانين".





وتابع محمد فاضل: " زمان الفنانين كانوا يحبون الفن وليس المظاهر".





وتابع محمد فاضل:" زمان كنا بنعمل 50 مسلسلا دراميا ويظل في الذاكرة عدد من الأعمال الدرامية".





وأكمل محمد فاضل:" كلما كان موضوع العمل الدرامي قريبا من الناس ويتم تنفيذه بشكل جيد وحبكة درامية يعيش لفترة زمنية كبيرة".





ولفت محمد فاضل:" الأعمال الدرامية القديمة تعتبر ذاكرة الأمة وتظهر العلاقات والأخلاقيات ولغة التخاطب والشوارع".