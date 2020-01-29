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فن

بيقلش عليه.. ماذا كتب رامي صبري عن تامر عاشور على إنستجرام؟

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:53 ص
رامى صبرى وتامر عاشور
رامى صبرى وتامر عاشور
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سيد احمد
وجّه الفنان رامى صبرى، رسالة إلى الفنان تامر عاشور، من خلال صورة تجمعهما، نشرها عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلق رامى صبرى على الصورة: "تامر عاشور شارك معايا لاول مرة في حفل جده وكانت الفقرة بتاعته قبلي علي طول" .

وتابع: "أقسم بالله طلعت علي المسرح بعديه لقيت الجمهور بيقطع شرايينه، غنيت لهم اهد الدنيا؛ مفيش، طب الراجل؛ مفيش، طب بقولك ايه تعالي؛ مفيش، قمت مكمل عليهم بقي وطلعت كل الاغاني الكئيبه اللي عندي، وكملت عليهم، لا طبعا، بهزر، تامر فنان قوي جدا جدا، وانا مبسوط اننا غنينا في حفله واحد وفي بلد غير بلدنا، وعملنا حفلة قوية جدا الحمد لله، وربنا يوفقك يا حبيبي، أنت شخص طيب، وفنان، وتستاهل كل حاجه حلوه".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "بالتوفيق - المحترمين - اجمل فنانين".

وأشعل الفنان رامي صبري، حفله الغنائي في "جدة" وسط حضور جماهيري كبير جدًا.

وقدم رامي، عددا متنوعا من الأغاني الخاصة به، منها أغنية "اهد الدنيا"، ونشر رامي صبري مقطع من الاغنية أثناء البروفات على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام".

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تامر عاشور شارك معايا لاول مره في حفل جده وكانت الفقره بتاعته قبلي علي طول . اقسم بالله طلعت علي المسرح بعديه لقيت الجمهور بيقطع شراينه 😂 غنتلهم اهد الدنيا مفيش طب الراجل مفيش طب بقولك ايه تعالي مفيش قمت مكمل عليهم بقي وطلعت كل الاغاني الكئيبه اللي عندي وكملت عليهم 😀 لا طبعا بهزر تامر فنان قوي جدا جدا وانا مبسوط اننا غنينا في حفله واحد وفي بلد غير بلدنا وعملنا حفله قويه جدا الحمدلله وربنا يوفقك يا حبيبي انت شخص طيب وفنان وتستاهل كل حاجه حلوه ❤️🙏 @tamerashourofficial

A post shared by Ramy Sabry (@ramysabry8) on

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