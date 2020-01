بيقلش عليه.. ماذا كتب رامي صبري عن تامر عاشور على إنستجرام؟

View this post on Instagram

تامر عاشور شارك معايا لاول مره في حفل جده وكانت الفقره بتاعته قبلي علي طول . اقسم بالله طلعت علي المسرح بعديه لقيت الجمهور بيقطع شراينه 😂 غنتلهم اهد الدنيا مفيش طب الراجل مفيش طب بقولك ايه تعالي مفيش قمت مكمل عليهم بقي وطلعت كل الاغاني الكئيبه اللي عندي وكملت عليهم 😀 لا طبعا بهزر تامر فنان قوي جدا جدا وانا مبسوط اننا غنينا في حفله واحد وفي بلد غير بلدنا وعملنا حفله قويه جدا الحمدلله وربنا يوفقك يا حبيبي انت شخص طيب وفنان وتستاهل كل حاجه حلوه ❤️🙏 @tamerashourofficial