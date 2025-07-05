قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين الإشادة والسخرية .. حرب السوشيال ميديا تشتعل بين جماهير الأهلي والزمالك بعد إعلان يانيك فيريرا
الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 20 متظاهرا مؤيدا لفلسطين في لندن
حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 26.. إزالة 17 حالة مخالفة بإسنا في الأقصر
أوكرانيا تضرب قاعدة جوية روسية جديدة
انطلاق حملة لرفع وعى السائقين بخطورة الإدمان | فيديو
مؤسسة زاهي حواس للتراث تطلق أولى دوراتها التدريبية في الآثار الإسلامية
اتحاد الكرة يجري قرعة القسم الثاني "ب".. وهذه مواجهات الجولة الأولى
إصابة 14شخصا إثر انقلاب ميكروباص في أرض زراعية بالدقهلية
كشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة بزفتي والنيابة تحجز المتهمين
مصر تكثّف اتصالاتها الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران وتثبيت التهدئة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تأهل ثلاثي مصري لنهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث

الخماسي الحديث
الخماسي الحديث
محمد سمير   -  
تصوير إيهاب عيد

تأهل ثلاثي المنتخب الوطني للخماسي الحديث، معتز وائل ومحمد حسن ومهند شعبان، إلى نهائي الرجال، بكأس العالم للخماسي الحديث لعام 2025، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري.

واحتل مهند شعبان المركز السابع في المجموعة الأولى بنصف النهائي برصيد 1513، بينما تصدر معتز وائل المجموعة الثانية، برصيد 1524، وجاء محمد حسن في المركز الخامس برصيد 1510.

وبذلك تشارك مصر في الدور النهائي للرجال والسيدات الذي يقام غدًا الأحد، بـ5 لاعبين، حيث سبق وتأهلت فريدة خليل وملك إسماعيل لنهائي السيدات عقب تصدر فريدة للمجموعة الأولى في نصف نهائي السيدات، واحتلال ملك إسماعيل للمركز الثالث في المجموعة الثانية بالدور ذاته.

ويعد نهائي سلسلة كأس العالم 2025 بالإسكندرية، هو أول نهائي كأس عالم في التاريخ يقام بلعبة الموانع الجديدة والتي حلت محل الفروسية في منافسات الخماسي الحديث عقب انتهاء أولمبياد باريس 2024.

وكانت مصر أول دولة تستضيف أول بطولة رسمية تضم لعبة الموانع على مستوى الكبار، عندما استضافت الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير الماضي.

ويقام نهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث بمشاركة أفضل 36 لاعبا، وأفضل 36 لاعبة على مستوى سلسلة كأس العالم لهذا العام ، حيث أقيمت ثلاث جولات قبل الوصول للنهائي كانت الأولى بالقاهرة، والثانية بالمجر والثالثة ببلغاريا.

وكان لمصر نصيب الأسد في حصد 6 ميداليات بالثلاث جولات التي أقيمت من السلسلة حيث توجت مصر بذهبية السيدات لفريدة خليل وبرونزية الرجال لمهند شعبان في القاهرة، وبذهبية الرجال لمعتز وائل وفضية السيدات لفريدة خليل في جولة المجر ، وبذهبية وبرونزية السيدات لفريدة خليل  وملك إسماعيل على الترتيب بجولة بلغاريا.

الخماسي الحديث كأس العالم للخماسي اتحاد الخماسي كأس العالم للخماسي الحديث معتز وائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

رسميًا.. شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بـ50 ألف مقدم فقط

50 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة تنظم أول مدرسة صيفية بمشاركة طلاب من الصين

وزير العمل

العمل توجه بصرف منحة كوارث لمستحقي حادث الإقليمي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. جامعة حلوان منح دراسية للطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

بالصور

متزوج حديثا .. آخر ما كتبه سائق الميكروباص ضحية الطريق الإقليمي

ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي

الشرطة تتدخل في جنازة ديوجو جوتا بعد تدافع الجماهير حول قبره

جنازة ديوجو جوتا
جنازة ديوجو جوتا
جنازة ديوجو جوتا

شيريهان تتصدر التريند بسبب أحدث ظهور لها.. صور

شيريهان
شيريهان
شيريهان

تراجع معدلات الولادة الطبيعية .. طبيب يكشف التفاصيل بالأرقام

الولادة الطبيعية
الولادة الطبيعية
الولادة الطبيعية

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد