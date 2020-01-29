نائبا رئيس جامعة سوهاج يتفقدان فاعليات اليوم الأخير للملتقى الصيدلي للجامعات المصرية

تفقد كل من الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس جامعة سوهاج، لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع ، والدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يصاحبهما الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية، فعاليات الملتقي الصيدلي الثاني للجامعات المصرية، والذي تنظمه الجامعة في الفترة من ٢٦الي ٣٠ يناير الجاري.





واوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق ان فعاليات الملتقي تنفذ تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، مشيدا بانضباط الوفود المشاركة بالملتقي بالقواعد المنظمة والروح والاخلاق الرياضية العالية التي تميز بها الطلاب المتنافسون، مؤكدا علي أهمية هذا الملتقي في تنمية الجوانب التربوية، الثقافية، الرياضية، الفكرية والعلمية، لكي يكونوا قيمة مضافة في مجتمعهم بأفكارهم وإبداعاتهم والقوة الدافعة للتنمية المستدامة في المستقبل.





وأوضح صفا محمود أن الملتقي يشمل ٢٦ نشاطا ما بين رياضي وفني وثقافي وعلمي واجتماعي وجوالة، ويشارك به ٥٤٠ طالبا وطالبة، يمثلون ١٠ جامعات مصرية، مضيفًا أنه تم خلال الجولة تفقد مسابقات النشاط الرياضي والتي تضم كرة القدم، السلة، الطائرة الشاطئية، بالاضافة الي مسابقة تنس الطاولة والارضي والعاب القوي، وذلك بملاعب المدينة الجامعية.



