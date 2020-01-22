بعد إعادة تأهيله.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح منفذ بيع منتجات كلية الزراعة

افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج يصاحبه الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، منفذ بيع منتجات كلية الزراعة بعد إعادة تأهيله وذلك بالمقر القديم للجامعة، وبحضور الدكتور محمد عبد الحفيظ عميد كلية الزراعة، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة .





وأوضح عزيز أن إعادة تأهيل المنفذ تأتى ضمن خطة الجامعة لتطوير المنافذ التابعة لها من أجل طرح المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة وذات جودة عالية لأعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة، مؤكدًا علي أهمية دور الجامعة في المشاركة المجتمعية، بتوفير كل الوسائل والطرق لتخفيف الأعباء وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، دون الالتفات للحصول على هامش ربح من وراء هذه السلع.





وأضاف الدكتور محمد عبد الحفيظ، أن المنفذ يضم العديد من المنتجات والمواد الغذائية التي تنتجها الكلية من لحوم العجول والضأن والماعز، كما أنه لأول مرة يتم بيع السمان وبيضه بمنافذ الجامعة، مضيفًا أن المنفذ يشتمل أيضًا علي الخضروات، الفاكهة الطازجة، الألبان، البيض، إلى جانب ركن مخصص للمخبوزات والحلويات الشرقية والغربية.





وأكد عميد الكلية أنه تتم متابعة مستمرة للمنفذ لبيان مدى رضاء العاملين عن الخدمات والسلع التى يقدمها، بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى أنه تم توفير ثلاجات كبيرة لحفظ الأغذية بها لضمان استمرار جودتها، ويكون مدوّنا عليها تاريخ الصلاحية ومعروضة بشكل لائق.