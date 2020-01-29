الإفتاء: معاملة الفوركس فى مبادلة العملات الأجنبية حرام شرعا

ورد سؤال لصفحة دار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مضمونه: "ما الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا معينًا يقوم بإيداعه لوسيط، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه، ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعملات أخرى لصالح هذا العميل، وهذه المعاملة تشتهر بــ الفوركسFOREX.

وأجابت دار الإفتاء قائلة: بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى دارُ الإفتاء المصريةُ المنع من المعاملة بالفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها.



مستشار المفتي: بعض تعاملات الفوركس والبورصة «حرام شرعا»

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن بعض تعاملات البورصة بصفة عامة أو الفوركس غالبا ما تحمل صفة الغرر أو الغبن أو الجهالة، وهو ما يتعامل به غالبية الناس، حرام شرعا.



