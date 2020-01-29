محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من 99٪ من إنشاءات المتحف القومي.. صور

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، عن الانتهاء من 99% من الأعمال الإنشائية لمتحف كفرالشيخ القومي، مشيرًا إلى إنهاء مشكلة الكهرباء والحماية المدنية، وجميع المعوقات.
جاء ذلك عقب تفقد محافظ كفرالشيخ، الحالة الإنشائية والمعمارية لمتحف كفرالشيخ، المقام على مساحة6760 مترًا مربعًا بتكلفة 30 مليون جنيه.
وقال محافظ كفرالشيخ، إن المتحف يضم قاعة بوتو والتي تعد أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، ومدينة بوتو القديمة والتى تعد أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المتحف يضم قاعة العرض الرئيسية، وعدة قاعات مقسمة تقسيمًا موضوعيًا وتاريخيًا حسب العصور التاريخية المختلفة، بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليونانى والرومانى، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والقبطي والإسلامي، أما القاعة الثالثة وهي قاعة العرض الدورى ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة تتميز بديناميكية العرض المتحفى المتغير.