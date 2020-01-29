AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من 99٪ من إنشاءات المتحف القومي.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، عن الانتهاء من 99% من الأعمال الإنشائية لمتحف كفرالشيخ القومي، مشيرًا إلى إنهاء مشكلة الكهرباء والحماية المدنية، وجميع المعوقات.

جاء ذلك عقب تفقد محافظ كفرالشيخ، الحالة الإنشائية والمعمارية لمتحف كفرالشيخ، المقام على مساحة‪6760 ‬ مترًا مربعًا بتكلفة ‪30‬ مليون جنيه.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المتحف يضم قاعة بوتو والتي تعد أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، ومدينة بوتو القديمة والتى تعد أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المتحف يضم قاعة العرض الرئيسية، وعدة قاعات مقسمة تقسيمًا موضوعيًا وتاريخيًا حسب العصور التاريخية المختلفة، بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليونانى والرومانى، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والقبطي والإسلامي، أما القاعة الثالثة وهي قاعة العرض الدورى ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة تتميز بديناميكية العرض المتحفى المتغير.
محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من 99٪ من إنشاءات المتحف القومي.. صور
محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من 99٪ من إنشاءات المتحف القومي.. صور
محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من 99٪ من إنشاءات المتحف القومي.. صور
محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من 99٪ من إنشاءات المتحف القومي.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ القومي.. ويعتذر للأهالي: إنشاؤه تأخر 20 عامًا.. ويحدد موعد الافتتاح.. المحافظ: لدينا 76 تلا أثريا على مساحة 1827 فدانا.. صور

تفاصيل زيارة وفد جامعة شيكاغو الأمريكية لمتحف الحضارة.. صور

خلال جولة وزير الآثار.. تفاصيل سيناريو عرض متحف العاصمة الإدارية.. صور

وزير الآثار يتفقد العمل في متحف الحضارة.. والشربيني: يسير على قدم وساق.. صور

شعارها مستقبل مصر في متاحفها.. تفاصيل خطة الآثار في 2020 | صور

البابا تواضروس الثاني يزور متحف سوهاج القومي .. صور

ترشيحاتنا

ولي عهد ابو ظبي يبحث عن مدرسة لتكريمها..اعرف السبب.. فيديو

الأسطورة الإيطالية عن محمد صلاح: لم أتوقع النجاحات التي حققها

أقارب قاتلة أطفالها ببنها: رحاب قتلت قطة ورمتها من الرابع قبل الحادثة بأسبوع

شاهد أول صورة مسربة لـ مرسيدس E-Class و E63 AMG

تفاصيل جديدة عن العائلة المصابة بفيروس كورونا فى الامارات

تصرف غريب من أحد المطاعم الصينية يثير دهشة المارة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

في 10 خطوات.. طريقة العناية بالبشرة الدهنية

بـ ايس كاب.. نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنثوية