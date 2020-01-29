محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من 99٪ من إنشاءات المتحف القومي.. صور

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، عن الانتهاء من 99% من الأعمال الإنشائية لمتحف كفرالشيخ القومي، مشيرًا إلى إنهاء مشكلة الكهرباء والحماية المدنية، وجميع المعوقات.





جاء ذلك عقب تفقد محافظ كفرالشيخ، الحالة الإنشائية والمعمارية لمتحف كفرالشيخ، المقام على مساحة‪6760 ‬ مترًا مربعًا بتكلفة ‪30‬ مليون جنيه.





وقال محافظ كفرالشيخ، إن المتحف يضم قاعة بوتو والتي تعد أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، ومدينة بوتو القديمة والتى تعد أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.



