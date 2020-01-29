العقل الكومومى والعلوم الاجتماعية وفق ألكساندر ويندت

فى 2015 نشر ألكساندر ويندت استاذ علاقات دولية ، جامعة ولاية أوهايو كتابا هاما صنع تاريخا ونشر من مطبعة كامبريدج وهو بحث عن العقل الكومومي و العلوم الاجتماعية بقصد توحيد المعرفى للعلوم المادية والعلوم الاجتماعيه. تعامل الفصل الأول مع أحد أعمق الألغاز في العلوم الحديثة: كيفية شرح الوعي. يتناول هذا الجزء لغزًا آخر: كيفية فهم ميكانيكا الكم.





كلاهما ينطوي على مشكلة المصالحة مع النظرة الكلاسيكية إلى العالم ، وهو أحد التلميحات التي قد تكون مرتبطة اللغز. والثاني هو أنه ، على عكس الفيزياء الكلاسيكية ، التي لا تشير إلى أو تسمح بالوعي ، فإن نظرية الكم تثير مسألة الوعي وعلاقته بالعالم المادي بطريقة مباشرة للغاية.





هذه التلميحات لا يعني بالضرورة هناك هو وجود صلة بين أسرار اثنين يحيث يكمن ان تكون هناك صله بين الموضوعين دون وجود علاقه ضروريه بين الظاهرتين . الهدف الأكثر إلحاحًا هنا هو إعطاء القارئ العلمي الاجتماعي فهمًا تمهيديًا للنتائج التجريبية لنظرية الكم ، ومفاهيمها الأساسية ، والمناقشات حول تفسيرها. لا تفترض المناقشة معرفة مسبقة بفيزياء الكم ولا تستخدم الرياضيات. من الممكن فهم نظرية الكم دون أن تكون قادرة على استخدامها. يمكن توصيل نتائجها باللغة العادية ، وينطبق الشيء نفسه على مفاهيمها الأساسية ومناقشاتها التفسيرية.





ميكانيكا الكم هي حقل لا يمكن استخدامه للالتفاف حول العقل ، على أقل تقدير. يشار بانتظام إلى الظواهر الكمومية في العناوين الرئيسية بأنها "غريبة" ، حتى يطلق عليها أينشتاين نفسه "المخيف". فلا عجب إذن أن الجهد المبذول لتطبيق نظرية الكم على العلوم الاجتماعية يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى وجود روابط غامضة تفتقر إلى الوضوح. ومع ذلك ، فإن الفجوة بين العلوم الصلبه والعلوم اللينة ضبابية (الاجتماعية والانسانية).





قبل وبعد كل شى ، ألا تحدث الظواهر الاجتماعية في عالم مادي في النهاية؟ والفصل الثانى يأتى بعنون " العلوم الاجتماعية الكمومية والتصوير المجسم" حيث يقوم العالم السياسه ألكسندر ويندت ، بتفكيك في بعض التعقيدات والآثار المترتبة علىها. وينت في وجهة نظره القائلة بأن فيزياء الكم يمكن أن توفر إطارًا أفضل لفهم عالمنا الاجتماعي أكثر من الفيزياء الكلاسيكية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى قدرة الكم على حساب العشوائية والذاتية. لا أحد يجادل بأن الحياة الإنسانية تتميز حصريًا بنوع من البرد والعقلانية القاسية التي تعد سمة مميزة للاقتصاد المهيمن والتفكير في العلاقات الدولية مثل تعظيم المنفعة ونظرية ا المباريات .









وتدعم كتاب ويندت لعام 2015 ، والعقل الكمي والعلوم الاجتماعية: توحيد الأنطولوجيا المادية والاجتماعية: مفاهيم مثل مبدأ عدم اليقين في Heisenberg ، وتأثير المراقبين والتشابك بوضوح شديد . من خلال تحليل لنظريات الكم ، يصبح من الواضح ويندت من أجل تفسير عالمنا الاجتماعي من خلال فيزياء الكم يقول أنه "... مكان احتمالي غير محدد مع إحساس كثيف بالترابط". ينعكس هذا الوصف عبر نظريات وينت الكم الاجتماعية يقوم على صنع القرار الإنساني ، والوعي ، والتشابك اى مزيج من المادية والاجتماعية ، فإن نظرياتWendt تعني أنه بحكم كوننا جزءًا من المجتمع ، وان لدينا القدرة على تغيير الأشياء التي لسنا سعداء بها . إن هذا التفسير لعالم تحكمه كل من العواطف والعقلانية والتعاطف والصراع ، يوحي بأن البشر ليسوا قادرين على التعاون فحسب ، بل في الواقع ينجذبون بطبيعته نحوه.









تقريبًا منذ نشأتها كدراسة أكاديمية في عام 1919 ، عرضت العلاقات الدولية(IR) "مناظرات كبيرة" حول ما نسميه اليوم العلاقة بين الأفكار والظروف المادية ، والوكالة الإنسانية والهياكل الاجتماعية ، والأوضاع الطبيعية والمعادية للطبيعة تحقيق. بينما يتم الاستهانة بها في كثير من الأحيان بالمواقف الضمنية على هذه الأسئلة الفلسفية في الأساس تلعب دورًا هامًا في هذا المجال. لدى علماء IR اليوم فكرة أفضل عن ماهية القضايا وكيف ولماذا ومتى تهم ، لكن النقاشات لا تزال مستعصية كما كانت دائمًا. عندما يتعلق الأمر بالأسس الأنطولوجية والإبستمولوجية مجال الأشعة تحت الحمراء ، نحن في "أرض الارتباك" التي لا يمكن الهروب منها الى الأفق.بطبيعة الحال ، فإن الارتباك ليس وحده فى العلات الدولية ، ولكن العلوم الاجتماعية ككل. على الرغم من أن علماء الاجتماع والاقتصاديين والعلماء السياسيين وغيرهم قد اكتسبوا على مر السنين بيانات وتقنيات إحصائية أفضل أدت إلى تحسين الفهم العملي للاتجاهات والعلاقات في المجتمع ، وقدرة العلماء الاجتماعيين على التراكم بشكل أعمق.





نظرية الكم هي شكلية رياضية تسمح للفيزيائيين بالتنبؤ باحتمالية ملاحظة نتائج مختلفة في تجارب على أنظمة دون ذرية. لقد تم اختباره بشكل أكثر صرامة من أي نظرية في العلوم ، ولم يكن مخطئًا أبدًا. وهو يخبرنا أن أنها سوف تتصرف بطرق معينة، وليس عن السبب. إن ميكانيكا الكم ليست نظرية بالمعنى المألوف لدى علماء الاجتماع ، وهي مجموعة قوانين تشرح جزءًا من الواقع. السؤال التوضيحي هو موضوع النقاشات التفسيرية التي تحيط بالنظرية ، وليس النظرية في حد ذاتها، ومع ذلك ، تشير الأدبيات بشكل روتيني إلى ميكانيكا الكم كنظرية. طريقة شائعة لإدخال نظرية الكم هي من خلال بعض التجارب الرئيسية التي أكدت تنبؤاتها.





في هذا الفصل يتم وصف ثلاثة من أشهرها: التجربة ذات الشقين ، تجارب الجرس ، تجربة الاختيار المؤجل. أثناء رسم نفس الصورة العامة ، يكشف كل منها عن ميزات مميزة للعالم الكمومي. تعود هذه التجربة بالفعل إلى الثورة الكمومية بفترة طويلة. كان أحد أكثر الأسئلة إثارة للجدل في الفيزياء الكلاسيكية هو ما إذا كان الضوء مصنوعًا من جزيئات أو موجات.





تمشيا مع نظرته الذرية للعالم ، فضل نيوتن نظرية الجسيمات أو "الجسيم" للضوء ، والتي كانت وجهة نظر الأغلبية بين علماء الفيزياء حتى القرن الثامن عشر. ومع ذلك ، في عام 1801 ، أجرى توماس يونغ تجربة بدا أنها أثبتت بشكل قاطع أن نظرية الموجة كانت صحيحة. في تجربته ، أنشأ Young مصدرًا للضوء خلف شاشة معتمة مع فتحة أو فتحة واحدة صغيرة ، يمر خلالها الضوء في حزمة مركزة. على الرغم من الإجماع العلمي على الحقائق التجريبية ، منذ نشأتها في العشرينات من القرن الماضي ، كان هناك خلاف عميق حول كيفية تفسير نظرية الكم. كل النظريات العلمية تحتاج إلى تفسير ، حيث إن التحدث بصرامة عما يصفونه هو تجاربنا للعالم وليس العالم نفسه. وبالتالي ، سواء كنا نحاول شرح العالم أو مجرد وصفه ، فإننا نشارك دائمًا في الاستدلال، لجعل الاستنتاجات نحتاج إلى سياق للتفسير. يتم تقديم هذا السياق محليًا من خلال نظريات ذات صلة ، على نطاق أوسع من خلال النماذج التفسيرية. من الناحية الضمنية ، تنشأ أصعب المشكلات التفسيرية عندما يتم التشكيك في نظرتنا للعالم ، و يتركنا دون أي إطار مرجعي يمكن أن نعود إليه.









نظرية الكم تشكل مشكلة نظره للعالم. قبل الثورة الكمومية ، لم يكن بالإمكان اختبار النظرة الكلاسيكية للعالم بطريقة علمية حيث نفتقر إلى الدليل على أنها تمثل البنية الواقعية للواقع بشكل كاف. أتاحت ميكانيكا الكم إجراء مثل هذا الاختبار ، أو "الميتافيزيقيا التجريبية". لسوء الحظ ، بدا أن النتائج تتناقض مع الافتراضات الكلاسيكية ، على الأقل على المستوى دون الذري. في حين أن هناك اتفاقًا عامًا على أن نظرية الكم تشكل تحديًا أساسيًا للنظرة الكلاسيكية إلى العالم ، لا يوجد ما ينبغي أن تحل محلها النظرة العالمية، هذا النقص في الآثار الإيجابية الواضحة هو لب مشكلة التفسير في نظرية الكم ، أو فهم ما يجب أن يكون عليه العالم على افتراض أن النظرية صحيحة. فى هذا القول صعوبات كبيره : أولًا ، إذا كانت النظرية صحيحة وكاملة ، فلا يبدو أن هناك طريقة للحكم التجريبي بين تفسيراتها ، مما يجبرنا على الاعتماد على الميتافيزيقيا بدلًا من ذلك.ثانيًا ، الميتافيزيقية الكلاسيكية التي اعتمد عليها البشر في الماضي لتفسير نظريات جديدة هي الآن مشكلة بحد ذاتها ، تاركةً لنا دون مساندة تفسيرية لترسيخ تفكيرنا. جرس محق في توقع أي صورة للواقع تظهر في النهاية من نظرية الكم إلى "دهشة لنا ،. ويتناول الكاتب في هذا الفصل النقاش الدائر حول الآثار الإيجابية لنظرية الكم العالمية. من بين جميع الفصول في هذا الكتاب هو أبعد ما يكون عن اهتمامات علماء الاجتماع. ذلك لأن (أ) هناك تشابهات قوية بين الأنظمة الكمية والعقل البشري ، و (ب) البدائل موجودة بشكل غريب على قدم المساواة ومضاد للحدس.





بين ثلاث كليات ذاتية ، تعد الحالة التجريبية للإدراك الكمي هي الأقوى. في العقد الماضي ، ظهر عدد متزايد سريعًا من المنح الدراسية عند تقاطع علم النفس والفيزياء الرياضية ، ليس فقط نماذج الإدراك بالمعنى الكمي بشكل صريح ، بل قام أيضًا باختبار هذه النماذج بدقة. في الوقت نفسه ، ظهر أدب مستقل بالكامل تقريبًا عن نظرية المباراة الكمومية. هذا العمل أكثر ارتباطًا رسميًا بحتًا وبالتالي فهو أقل اختبارًا جيدًا مقارنةً بالبيانات الحقيقية ، على الرغم من أن تنبؤاته حول الطريقة التي يجب أن يتصرف بها الأشخاص في المبارات الكمومية تتفق مع ما وجده منظرو المباره التجريبية.





تشير نظرية الوعي الكمي إلى أن البشر يمشون حرفيًا في وظائف الموجة. لن يذهب معظم منظري القرار الكمي إلى هذا الحد ، وفي الواقع هذا الفهم بالكاد يذكر الوعي الكمي . هو يهتمون فقط في السلوك. وبدلًا من ذلك ، فقد حفزوا عملهم بطريقتين أخريين. أولًا ، لقد سلطوا الضوء على التوافق الحدسي بين اللا نهائية لنظرية الكم والطابع الاحتمالي للسلوك البشري. إذا كنا نؤسس العلوم الاجتماعية اليوم وبدأنا - دون تحيز ميتافيزيقي - من خلال البحث عن نماذج مفيدة في الفيزياء ، فإن النماذج الكمومية ستكون استيرادًا أكثر وضوحًا من النماذج الكلاسيكية. ثانيا، وقد جادل منظري القرار الكمي أن نموذجهم يمكن أن يفسر الحالات الشاذة التي طال أمدها في السلوك البشري في ظل عدم اليقين. علاوة على ذلك ، فقد ظلوا على علم بالوعي الكمومي ، مما يجعل نظرية القرار الكمومي شكلًا من أشكال ما يسمى بنظرية الكم "الضعيفة" أو "المعممة" . نظرية القرار الكمي هي نظرية لسلوك الاختيار ، وعلى هذا النحو لا تتعامل فقط مع الإدراك ولكن أيضًا مع ما انفصلت عنه. ومع ذلك ، فقد ركز المدافعون عنها على إظهار أن التفضيلات والمعتقدات الكمومية ، المصممة كنوع من المدخلات ، يمكن أن تتنبأ بالنواتج السلوكية المرصودة. الإرادة هي جوهر الوكالة ، وهي قوة لتحريك وتحريك الجسم - والعقل .









لا يوجد نموذج للبشر مكتمل لا يوجد به مجال لتجربة أن تكون إنسانيًا ، وما يشبه أن تكون أنت أو أنا. هذا الشعور ، الوعي ، هو سمة أساسية من سمات الحالة الإنسانية بحيث أن الحياة بدونها لا تكاد تستحق العيش على الإطلاق. ومع ذلك ، كما هو مقترح في الفصل الأول ، خوفًا من الازدواجية الديكارتية ، فإن التيارات الرئيسية لنظرية القرن العشرين الاجتماعية ، السائدة والناقدة على حد سواء ، قد هربت من التجربة ، وسعت إلى تقليصها أو إزاحتها أو تهميشها في نماذج الرجل. يتم تحويل البشر بدلًا من ذلك إلى آلات أو زومبي ، وكلاهما نظامان ماديان قادران على التفكير والتصرف ولكن لا يشعران - يتحولان ، باختصار ، من أشخاص إلى أشياء. يسعى الكاتب إلى المساهمة في إحياء الشخصية عن طريق إعطاء الوعي أساسًا كميًا ، ويُفهم على أنه عملية كسر التماثل الزمني مدفوعة بالإرادة. على هذا النحو ، "جزء مما يشبه أن يكون إنسانًا مفكرًا هو أن يكون لديك خبرة مباشرة في آثار نظرية الكم"..اللغة هي المؤسسة الأساسية للمجتمع البشري. إنه يميزنا عن جميع الأنواع الأخرى ، ومؤسساتنا الأخرى ستكون مستحيلة بدونها.





ومع ذلك ، فإن تسمية اللغة بـ "المؤسسة" يعني بالفعل أن تقف إلى جانبها في نقاش حول ماهية اللغة ، وهي اللغة التي تنطوي على مشكلة البنية الهيكلية. في السنوات الأخيرة ، كان الرأي السائد في علم اللغة هو التفكير في اللغة على أنها في رؤوس الأفراد ، سواء كان ذلك "عضوًا عقليًا" أو "جهازًا حسابيًا" أو حتى "غريزيًا". العلوم المعرفية. يتم تبني وجهة نظر مختلفة تمامًا من قبل أولئك الذين يؤكدون على الشخصية الفائقة للغة. يميز الفلاسفة في الواقع مشكلتين من هذه المشاكل: مشكلة معرفية أو "قراءة للعقل" وهي معرفة ما يفكر فيه الآخرون ؛ ومشكلة أعمق لمعرفة ما إذا كان لدى الآخرين عقول على الإطلاق. ومع ذلك ، بالنسبة للعلماء الاجتماعيين ، فإن القضية الرئيسية هي القراءة الذهنية . والسؤال هو كيف نفعل ذلك ، بالنظر إلى الخصوصية الواضحة للوعي. الجواب المهيمن هو أن الآلية تمثيلية ، استنتاجية ، وبالتالي "غير مباشرة".



