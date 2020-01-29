215 ألف جنيه مبيعات لإصدارات الأوقاف بمعرض الكتاب

تزايد الإقبال على إصدارات وزارة الأوقاف، في اليوم السابع، لمعرض الكتاب الدولي الحادي والخمسين بالقاهرة، والمبيعات تتخطى مائتي ألف جنيه.





وشهد اليوم السابع لمعرض الكتاب الدولي الحادي والخمسين بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إقبالًا كثيفًا على إصدارات وزارة الأوقاف، حيث بلغت المبيعات 215 ألف جنيه من بداية المعرض حتى تاريخه، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع في إصدارات وزارة الأوقاف.



