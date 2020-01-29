215 ألف جنيه مبيعات لإصدارات الأوقاف بمعرض الكتاب

تزايد الإقبال على إصدارات وزارة الأوقاف، في اليوم السابع، لمعرض الكتاب الدولي الحادي والخمسين بالقاهرة، والمبيعات تتخطى مائتي ألف جنيه.
وشهد اليوم السابع لمعرض الكتاب الدولي الحادي والخمسين بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إقبالًا كثيفًا على إصدارات وزارة الأوقاف، حيث بلغت المبيعات 215 ألف جنيه من بداية المعرض حتى تاريخه، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع في إصدارات وزارة الأوقاف.
من جانب آخر، يناقش في ندوة علمية كبرى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الأحد المقبل، أحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب «الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة»، نحو نظرية عربية معاصرة في النقد الأدبي للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
ويهدف هذا الكتاب يهدف إلى العمل على تأسيس نظرية عربية معاصرة في النقد الأدبي، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، لا تنسلخ من ماضيها ولا تتنكر له، ولا تنعزل عن حاضرها وواقعها ولا ترفضه، وإنما تأخذ من هذا وذاك النافع والمفيد الذي يتسق مع قيمنا وحضارتنا، ويشكل درعًا حصينة واقية لهويتنا الثقافية في زمن العولمة والتيارات الجارفة.
كما يناقش قضايا في غاية الأهمية مثل: جدلية الحضور والغياب، والمعادل اللغوي، ونظرية السياق، في دراسة تاريخية لجذور هذه المصطلحات ورؤية نقدية تحليلية مقارنة بين تناول القدماء والمحدثين لك منها.
ويجمع الكتاب بين التنظير والتطبيق والتحليل مع الحرص على التوثيق العلمي من جهة، والأسلوب الأدبي الرصين الذي لا ينحرف بالدراسة الأدبية عن مسارها من جهة أخرى.