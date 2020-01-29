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رياضة

أول تعليق من اتحاد الكرة على اكتساح منتخب الصالات غينيا 9-0

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:34 م
منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات
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يسرى غازى
أشادت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات بمستوى أداء لاعبى منتخب مصر لكرة الصالات أمام غينيا فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء فى إفتتاحية بطولة أمم إفريقيا فى مدينة العيون المغربية والمؤهلة إلى مونديال ليتوانيا.

وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق علي متابعة اللقاء وأبدت سعادتها بالفوز وبالنتيجة الكبيرة وقالت إنها علي ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين والعودة بالكأس ومن ثم التأهل لكأس العالم.

وافتتح منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هسام صالح مشواره في بطولة إفريقيا بفوز كبير بتسعة أهداف في شباك منتخب غينيا في أولي مبارياته ببطولة الامم الافريقية المغرب 2020.

وقدم فراعنة الصالات أداء قويا تحت قيادة هشام صالح المدير الفني وإنتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين لمنتخبنا الوطني وفي الشوط الثاني أضاف منتخب مصر سبعة أهداف أخرى ليفوز بالنقاط الثلاث ويوجه رسالة مبكرة لجميع المنافسين على اللقب.

وسجل أهداف منتخب مصر أحمد عبد القادر موزه وعبده الأشول وخالد مارادونا والمعتز بالله سامي (ميزو) ومصطفى عيد ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد( كوكي).

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