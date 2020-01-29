أول تعليق من اتحاد الكرة على اكتساح منتخب الصالات غينيا 9-0

وافتتح منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هسام صالح مشواره في بطولة إفريقيا بفوز كبير بتسعة أهداف في شباك منتخب غينيا في أولي مبارياته ببطولة الامم الافريقية المغرب 2020.





وقدم فراعنة الصالات أداء قويا تحت قيادة هشام صالح المدير الفني وإنتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين لمنتخبنا الوطني وفي الشوط الثاني أضاف منتخب مصر سبعة أهداف أخرى ليفوز بالنقاط الثلاث ويوجه رسالة مبكرة لجميع المنافسين على اللقب.