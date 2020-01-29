خبير لوائح: الزمالك يعتبر منسحبا من مباراة السوبر الافريقى أمام الترجي فى هذه الحالة

كشف محمد بيومي، خبير اللوائح، أن عدم إرسال الزمالك قائمته المشاركة في بطولة السوبر الافريقي إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم في الموعد المحدد يعني انسحابه من المواجهة بصورة رسمية.





وتابع بيومي في تصريحات خاصة لصدي البلد "الانسحاب لا يكون بعدم المشاركة في اللقاء ولكن مجرد عدم إرسال القائمة في يوم 31 يناير يعني إنسحاب الفريق الأبيض نهائيًا".









وأضاف "حال عدم إرسال القائمة حتى يوم 31 يناير المقبل سيتم تصعيد فريق نهضة بركان المغربي ومشاركته بدلًا من الزمالك في السوبر الافريقي مباشرة".









ويلتقي الفريق الأبيض مع الترجي يوم 14 من شهر فبراير المقبل في بطولة السوبر الافريقي بقطر.









ولم يرسل الزمالك حتى الآن خطابه إلى الكاف بقائمة الفريق المشاركة في اللقاء وتنتهي المهلة خلال الساعات المقبلة.



