مدرب بيراميدز يقلل من غياب عبد الله السعيد أمام الأهلي .. فيديو

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، إن لاعبيه كانوا الأفضل أمام نادي مصر، واستحقوا الفوز بالمباراة.





وفاز بيراميدز أمام نادي مصر بهدفين مقابل هدف وحيد، في الأسبوع الـ15 للدوري، ليرتقي للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.





وعن غياب عبدالله السعيد عن مواجهة الأهلي المقبلة، قال تشاتشيتش في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة: "كل مباراة نفقد لاعبين سواء للإصابة أو الإيقاف".





وأكمل: "اليوم محمد حمدي غائب بسبب الإيقاف، وعبدالله لن يتواجد المباراة المقبلة، وسنجهز كافة ترتيباتنا لنكون جاهزين لمباراة الأهلي".





ويغيب عبدالله السعيد عن مواجهة الأهلي، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام نادي مصر، بعدما كان قد تلقى بطاقتين أمام الجونة والمصري.





ويستضيف بيراميدز نظيره الأهلي يوم 6 فبراير المقبل، بالجولة الـ16 لمسابقة الدوري.