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محافظات

بعد ضبطه متهمًا بالرشوة.. مراجعة كافة قرارات رئيس مدينة مرسى علم

الخميس 30/يناير/2020 - 09:00 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى
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ابراهيم جادالله
كشف محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، أن رئيس مدينة مرسى علم قام بالتحايل لاستخراج تراخيص بالمخالفة للقوانين.

وأكد المحافظ، أن هيئة الرقابة الإدارية قامت بإلقاء القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم فقط، نافيًا القبض على مدير الإدارة الهندسية ، وأوضح أن الأمر الآن أمام النيابة العامة، كما أشار إلى أن المتهم تم تعيينه رئيسًا للوحدة المحلية منذ شهر أكتوبر 2019، قائلًا "المتهم تولي منصبه منذ أقل من 6 شهور أي قبل أن أتولي منصبي مُحافظًا للبحر الأحمر"، كاشفًا أن المتهم نُقل من محافظة السويس، إلى محافظة شمال سيناء ثم رئيسًا لمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر .

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وأوضح اللواء حنفى أن هناك تنسيقًا مستمرًا  مع الأجهزة الرقابية في حالة حدوث مثل هذه الحالات، حيث قام الجهاز بمراجعة كافة القرارات الخاصة برئيس المدينة واتخاذ اللازم بها، وقام المتهم بالتحايل لاستخراج التراخيص بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك. 

يُذكر أن هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم لـ حصوله على مبلغ مالى على سبيل الرشوة من صاحب أحد المحلات التجارية التي تقدّمت لاستخراج ترخيص تشغيل. 

وتبين أن المتهم قام باستغلال سلطات وظيفته ووضعه الوظيفي بالضغط على رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية رئاسته، وعرض عليه مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة مقابل قيام الأخير بالتغاضي عن القرارات المنظمة الصادرة من محافظ البحر الأحمر فى شأن تنظيم بعض الأنشطة المُرخص بها للمحلات داخل المناطق السكنية، وجار عرض المتهم على النيابة العامة المختصة للتحقيق معه.
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