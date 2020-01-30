قيامة عثمان الحلقة 8 تتصدر مؤشر البحث جوجل

تصدر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 8، مؤشر البحث جوجل، حيث شهدت الحلقة أحداثا مثيرة جدا، كان من بينها وفاة أرطغل، وتمكن عثمان الغازي من الهروب من جيش صوفيا.





وحقق مسلسل " قيامة عثمان" نجاحات كبيرة منذ بداية عرض حلقاته للمشاهدين، نظرًا لشعبية أبطال المسلسل الكبيرة وأحداثه المشوقه.



