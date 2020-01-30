قيامة عثمان الحلقة 8 تتصدر مؤشر البحث جوجل

تصدر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 8، مؤشر البحث جوجل، حيث شهدت الحلقة أحداثا مثيرة جدا، كان من بينها وفاة أرطغل، وتمكن عثمان الغازي من الهروب من جيش صوفيا.
وحقق مسلسل "قيامة عثمان" نجاحات كبيرة منذ بداية عرض حلقاته للمشاهدين، نظرًا لشعبية أبطال المسلسل الكبيرة وأحداثه المشوقه.
يذكر أن "قيامة عثمان" مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين، ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.