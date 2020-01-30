AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كنعان مصر.. فرقة موسيقية تقاوم الاحتلال الإسرائيلي على أنغام الموسيقى.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 03:59 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود- عدسة: أحمد بيسو
على موسيقى أغانى التراث الفلسطينية مثل «الدلعونة» و«أنا دمي فلسطيني» و«يا طير يا طاير»، رقص الشباب ملتحفين بالكوفية الفلسطينية، مؤكدين استمتاعهم باليوم الذى شهد تجمعهم فى ساحة ونس بمنطقة مصر الجديدة على هدف واحد وهو إحياء التراث والدعوة إلى العودة لأرض فلسطين.

وقالت "سلمي خطاب" مسئولة العلاقات العامة بفرقة كنعان الفلسطينية: تعرفنا علي بعضنا البعض عن طريق الدراسة ومن هنا جاءت فكرة تكوين فرقة موسيقية تعمل على إحياء الفنون الشعبية والتراث الثقافي، تدربنا علي "الدبكة" بمساعدة المدير الفني أسامة حميد، لكي نعكس العديد من مظاهر الحياة الثقافية والفكرية للمجتمع الفلسطيني وليعبر عن حياة الفلسطيني وعاداته وتقاليده في الأفراح والأحزان
 
وأضافت "سلمي" أن الهدف الأساسي لفرقه "كنعان" تغير فكره الأجيال القادمة عن فلسطين من ضياع الهوية و الاحتلال والأسرى والشهداء الي غرس بالتراث الفلسطيني في جميع البلدان العربية، حيث إن شعب فلسطين لا يعرف الإساءة برغم ما شهده من أحداث الحزن وعدوان وحصار وظلم وقهر، لأننا شعب يحب الحياة يناضل لتحرير وطنه ليعيش بحرية كباقي شعوب العالم".

أشارت "سلمى" الي تعدد الرقصات الفلسطينية ، والحفاظ عليها ليس أمرًا ترفيهيًا لأن كل رقصة وأغنية تروى حكايات المهاجرين وقصص الحنين الذى يغلب النفوس، وتغرس فكرة العودة للأرض، لأن الدبكة تعد فنًا تراثيًا، ولابد من إدخال التجديدات المناسبة عليها لتلائم ذوق الجمهور الحالى خصوصًا من الشباب

تسعى الفرقة إلى تطوير الفنون الشعبية وإبرازه على المستوى المحلي والعالمي،من خلال المشاركة في المهرجانات،حيث انهم شاركوا في 15 مهرجاناً أبرزهم مهرجان الطبول وأسوان والموسيقي العربية. 

تنهى "سلمي "حديثها بأن كل ما نفعله هو غرس بذور الانتماء للأرض الفلسطينية، وإحياء التراث والتاريخ الفلسطينى مستمر من ناحيتنا حتى نرى صداه فى عودتنا إلى بلادنا بعد تحريرها وأحياء حفلة علي أرضها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤسسة الفكر العربي تطلق التقرير الحادي عشر للتنمية الثقافية

لمناقشة سبل إعادة بناء البيت.. سياسيون وأكاديميون وكتّاب وفنانون في ملتقى فلسطين

سفير فلسطين بالقاهرة: الإسكندرية ويافا تربطهما علاقات تاريخية في المقاومة والكفاح

باحثة آثار فلسطينية: المحتل الإسرائيلي يسرق تراثنا وينسبه لنفسه

الأسرى الفلسطينيين: ملتزمون بدعم عائلات الأسرى والشهداء

قادة العالم اختاروا المكان الخطأ.. غزة تستقبل مؤتمر الهولوكوست بمظاهرات ضد الاحتلال

ترشيحاتنا

الجيش المغربي يتسلم 3 طائرات مسيّرة إسرائيلية .. تفاصيل

على طريقة المحترفين .. تعرفي على سر خلطة الكبدة المشوية للشيف الشربيني

عاجل.. راكبة تهدد بتفجير نفسها داخل طائرة بأحد المطارات في موسكو

بعد الموافقة على الخطوبة.. تعرف علي الفارس المصري الذي خطف قلب ابنة بيل جيتس

بعد شهرين جواز.. آية قتلت محمد بـ 16 طعنة.. المتهمة: مكنتش بحبه

بعد تدهور حالتها الصحية.. تعرف على اسم نادية لطفي الحقيقي وسر دخولها عالم الفن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريش وتل وشيفون.. شاهد | مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة ملكية

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل كيك بالمكسرات

تصل للوفاة المفاجئة.. مخاطر كارثية بسبب قلة النوم