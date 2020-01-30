23 مليون جنيه زيادة فى أرباح العربية للأدوية خلال 6 أشهر

كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للادوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مضاعفة صافي أرباحها بعد الضريبة (بنسبة 104 %) على أساس سنوي.





وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الخميس، إنها سجلت صافي ربح بلغ 45.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2019، مقابل 22.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وأضافت أن صافي مبيعات الشركة ارتفعت خلال الفترة لتسجل 271.8 مليون جنيه، مقابل 214.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي (2018 - 2019) صافي ربح بعد الضريبة بلغ 43.103 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يونيو 2019، مقابل 39.47 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.



