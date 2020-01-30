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اقتصاد

23 مليون جنيه زيادة فى أرباح العربية للأدوية خلال 6 أشهر

الخميس 30/يناير/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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علياء فوزى
كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للادوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مضاعفة صافي أرباحها بعد الضريبة (بنسبة 104 %) على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الخميس، إنها سجلت صافي ربح بلغ 45.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2019، مقابل 22.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن صافي مبيعات الشركة ارتفعت خلال الفترة لتسجل 271.8 مليون جنيه، مقابل 214.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي (2018 - 2019) صافي ربح بعد الضريبة بلغ 43.103 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يونيو 2019، مقابل 39.47 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 436.35 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 382.93 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
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